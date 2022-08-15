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全球气候变暖背景下 高温热浪事件可能成为新常态

付丽丽
2022年08月15日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：全球气候变暖背景下 高温热浪事件可能成为新常态

8月13日下午13—18时，全国高温排行榜门槛再次提升，位于第一名的湖北竹山最高气温超过44℃，位于第九名和第十名的重庆沙坪坝与丰都最高气温超过42℃。“40℃进不了全国高温排行榜”一度冲上热搜，很多网友说：“我们正在见证历史。”

8月12日18时，中央气象台发布今年首个高温红色预警，当前，红色预警还在继续。这标志着自6月以来便持续影响我国南方多地的区域性高温天气，走到了迄今为止的最强阶段。

将成1961年以来持续时间最长的一次高温过程

“7月以来，浙江大部分地区极端气温都在39℃到43℃，最高的是三门的43.1℃，永嘉达到42.9℃，青田和云和是42.4℃。三门和永嘉等地均突破历史最高纪录。”浙江省气象台首席预报员娄小芬介绍，预计未来7天，浙北和浙西部分地区将局部出现43℃酷热天气，或突破极端高温纪录。

数据显示，重庆全市平均高温日数达29.3天，为1951年以来同期第2多。重庆市气象台首席预报员罗娟介绍，预计未来十天（13—22日），重庆大部地区最高气温38℃—42℃，局地可达43℃—44℃，部分区县最高气温将接近或超过历史极值。

上海高温也在持续。据上海中心气象台首席预报员王智介绍，截至8月13日，上海今年出现40℃以上高温日数共6天，极端最高气温为40.9℃。未来十天，这种天气仍将继续，极端最高气温可达40℃—41℃。

国家气候中心首席预报员陈丽娟表示，目前区域性高温过程还没有超过2013年，但未来两周南方高温天气仍将持续。“根据预测，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间最长的一次高温过程，今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强。”陈丽娟说。

副热带高压异常是“元凶”，可能出现夏秋连旱

“今年这样的高温天气，主要与大气环流形势，特别是西太平洋副热带高压的异常有一定关系。”中央气象台首席预报员陈涛说。

陈涛解释，从目前监测看，今年西太平洋副热带高压范围偏大、强度偏强。在它的控制下，我国南方地区整体受下沉气流控制，导致天空晴朗少云。加上白天日照辐射的影响，近地面加热强烈，热空气滞留在地面，吹不走、散不出，因此出现大范围持续性高温天气。

陈涛表示，受高温天气影响，我国四川盆地到长江中下游地区已经出现了气象干旱状态，未来一段时间，这种气象干旱有可能进一步持续或加重。

“根据分析，后期秋季长江流域降水偏少的可能性仍然比较大，尤其是中下游地区有可能会出现夏秋连旱。”陈丽娟说。

未来高温热浪事件会成为常态吗

“夏季出现高温热浪事件，从气候角度来讲是正常的。但今年夏天高温热浪事件持续的时间、强度，以及影响范围，都非常罕见。”陈丽娟说。

据国家气候中心预测，今年6月以来我国出现的罕见高温天气，有可能达到1961年有完整气象记录以来最强的一次高温事件。

不仅是我国，入夏以来，西太平洋副热带高压、大西洋副热带高压和伊朗高压均出现增强，形成大范围的整体环球暖高压带，致使北半球多地出现高温天气。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告指出，最近50年全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定性加剧。其中，高温热浪事件频发多发是非常显著的特征。

陈丽娟表示，出现这样的情况，已经远远不是天气尺度的问题，这背后有深层的气候尺度原因。“在全球气候变暖背景下，高温热浪事件可能成为一个新常态。而且今年高温天气开始早、结束晚、持续时间长，这种特征在未来可能也会越来越明显。”陈丽娟强调。

(责编：罗知之、陈键)
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