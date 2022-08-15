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85家企业债券主承销商信用评价最新结果：A类占比近三成

2022年08月15日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为规范企业债券主承销商和信用评级机构相关业务行为，强化企业债券存续期监管，压实中介机构责任，提高承销和信用评级质量，推进企业债券市场健康、可持续发展，国家发展改革委委托企业债券审核机构中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会分别组织开展了2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作。整体来看，受评主承销商、信用评级机构信用情况和勤勉尽责情况较好。

据介绍，本次受评主承销商合计85家，按照评价得分由高至低排序，将受评主承销商分为A、B、C三类。其中A类主承销商25家，占比接近三成，平均得分86.81分；B类主承销商47家，平均得分78.08分；C类主承销商13家，平均得分69.03分。

图片来源：国家发展改革委官网

同时，本次受评的7家信用评级机构平均得分为80.03分。

图片来源：国家发展改革委官网

国家发展改革委表示，整体来看，受评主承销商、信用评级机构信用情况和勤勉尽责情况较好，对存量企业债券的信息披露和风险预警监测等工作完成度较高，服务质量在一定程度上得到了市场机构及各业务领域专家的认可。同时，在评价中也发现，部分主承销商对存续企业债券本息兑付风险排查及偿付资金摸排不到位，在风险监测、信息披露等工作环节存在未能充分履职尽责的情况；部分信用评级机构风险预警能力有限，评级结果分布区分度不足。

国家发展改革委指出，鼓励和支持评价结果优良的主承销商和信用评级机构积极参与企业债券工作，并将在政策研究、品种创新、业务指导等方面提供更多机会和条件。鼓励债券发行人在遴选主承销商和信用评级机构的过程中，充分运用信用评价结果，发挥优胜劣汰的市场机制作用。

此外，对于存在失职失信、不专业行为的主承销商和信用评级机构，将记入企业债券中介机构信用档案，并在年度信用评价的相关指标评分中予以体现。对于在企业债券尽职调查、申报发行、存续期管理等环节存在失信失职行为或多次不专业行为的，国家发展改革委还将要求审核机构约谈相关责任机构，并采取相应惩戒措施。

(责编：申佳平、高雷)
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