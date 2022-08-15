原标题：沪深港通交易日历“升级”将带来哪些变化？

中国证监会近日宣布，启动沪深港通交易日历优化工作。据测算，交易日历优化后，预计可将目前沪深港通无法交易的天数减少约一半。本次交易日历的“升级”如何实现？又将带来哪些变化和影响？

两地共同交易日沪深港通将全部畅通

沪深港通交易日历，是指一年中内地与香港投资者可通过沪深港通买卖两地股票的全部交易日。

在现行交易日历下，沪深港通存在两种“一方市场开市、另一方市场投资者无法参与交易”的情况：一是两地市场中一方市场为交易日，另一方市场为节假日；二是两地市场均为交易日，但不满足两地市场的结算安排。

以今年的“五一”假期为例：4月28日和4月29日两地均开市，本地投资者在当地市场都可交易。但由于香港市场是T+2完成证券和资金的交收，上述交易日对应的港股交收日分别是5月3日和4日，为内地假期，不能办理结算业务。因此，这两天不能进行港股通交易。而交易日历优化后，4月28日和29日内地投资者也可以通过港股通买卖港股标的的证券。

中国证监会市场一部负责人介绍，优化后，沪深港通将实现在两地均为交易日时全部开通，预计可将目前无法交易的天数减少约一半。南向交易年均新增9个交易日，港股通对港股市场交易日的覆盖度由92.68%提升至96.34%；北向交易年均新增5个交易日，沪深股通对A股市场交易日的覆盖度由95.47%提升至97.53%。

有利于提升两地市场交易效率

截至今年6月底，沪深股通持有A股市值2.55万亿元，港股通持有港股市值1.91万亿元，已成为参与两地市场运行的重要力量。随着互联互通机制的发展深化，两地投资者对于优化沪深港通交易日历、增加交易日的需求日益增强。

中国证监会市场一部负责人指出，沪深港通交易日历优化能够较好地满足境内外投资者参与两地资本市场权益资产配置的合理需求，有利于进一步完善内地与香港股票市场交易互联互通机制，有利于提升两地资本市场吸引力，巩固香港国际金融中心地位，促进内地与香港资本市场长期平稳健康发展。

对于交易日历的优化，市场各方显示了较高的认可度。全国社保基金会证券投资部负责人说：“交易日历优化有利于进一步提升港股通交易效率，也有利于更好地保护内地和香港投资者的利益，是两地市场的利好。”

华夏基金表示，本次交易日历优化增加了两地投资者的可交易天数，更好地保障了投资者交易连续性，有助于深化两地资本市场互联互通。

不少境外机构也对交易日历的优化表示欢迎。富时罗素指数公司相关人士表示，本次优化缩短了沪深港通交易日与A股和港股交易日之间的差距，降低了非对称交易日风险。

相关优化安排落地需6个月

中国证监会市场一部负责人说，中国证监会将会同香港证监会，组织两地交易所、结算公司，在6个月内做好沪深港通交易日历落地实施准备。

这个过程中，有关方面将制定修订业务规则，为改革提供业务指导和制度依据；制定修订相关业务协议，做好业务衔接；完成全市场技术改造和测试；做好市场宣讲、业务培训、投资者教育等工作。

后续，中国证监会将持续优化完善内地与香港资本市场互联互通机制，稳步扩大沪深港通标的范围，推进交易所债券市场开放，巩固与维护香港国际金融中心地位，全面提升资本市场制度竞争力，促进两地资本市场协同发展。

据新华社

(责编：罗知之、陈键)

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