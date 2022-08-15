◎ 记者 马嘉昕

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今年以来，以黄金、白银为主的贵金属受避险情绪、美元加息等因素影响，波动起伏较大，成为银行暂停个人交易业务的诱因。

近期，上海青浦法院受理一起金融纠纷案件，原告张亮（化名）在业务人员指导下，在银行开立贵金属交易账户，投入100万元进行黄金T+D交易，短短两周时间就损失40多万元。于是，他将贵金属交易所某会员银行、业务代理商、业务推荐商起诉至法院，要求赔偿投资损失。

贵金属作为一种特殊的具有投资价值的商品，其价格受到多种因素影响，金融消费者在实际操作中难以全面把握，随时存在交易决策失误的可能性，因此，个人操作贵金属交易可能遭受较大的损失。近期，受国际因素影响，全球大宗商品价格出现大幅波动，市场风险明显加剧，多家银行官宣将暂停贵金属交易业务。

业内人士近日在接受《国际金融报》记者采访时分析，自中行“原油宝”事件后，银行贵金属业务就一直在逐步收紧。“从当前多家银行规定个人投资者不能开仓或加仓来看，预计贵金属交易业务对银行而言或将逐渐消退”。

多家银行暂停交易

招商银行近日发布公告称，该行个人纸贵金属双向交易业务、个人双向外汇买卖业务、个人实盘纸黄金纸白银买卖业务及“招财金”业务即将停办。同时，持仓客户及现货库存客户请于2022年10月17日前择机自主平仓。

从公告来看，招商银行解释，暂停此业务主要为顺应市场形势变化，更好地保护投资者权益。

据悉，早在去年，该行就已经提示收紧关于此项业务投资的风险。并表示考虑到外汇市场、贵金属市场风险较大，未来将进一步从严限制个人双向外汇买卖业务，及“招财金”业务。

事实上，从7月开始，多家银行便相继发布公告，表示将暂停个人贵金属交易业务。例如，7月15日，工商银行发布公告称，自北京时间2022年8月15日8:00起，将暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易，客户已设置且未成交的开仓挂单将自动失效，持仓客户的平仓交易不受影响。

紧接着，建设银行也表示，自北京时间2022年8月15日7:00起，暂停账户贵金属业务黄金、白银的买入、转换交易及定投计划的设置与变更；暂停账户贵金属双向交易业务黄金、白银的空头开仓交易，已设置的账户黄金、账户白银、账户铂金定投计划将自动终止。

据记者不完全统计，截至目前，已有20多家银行暂停账户贵金属相关业务新开户申请。

对此，南华期货金属分析师夏莹莹对《国际金融报》记者表示：“其实，金融机构收紧个人贵金属交易业务，也是向市场释放目前市场风险偏大的信号，为了降低交易活动的潜在风险。”

“另外，这也是对去年12月，央行会同银保监会、证监会、外汇局共同起草的《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见（征求意见稿）》的具体执行。”夏莹莹表示，该指导意见将金交所延期交收合约，以及记账式贵金属、大宗商品、外汇类等账户类产品纳入衍生品监管范畴，也明确规定了银行保险机构不得通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易。

“预计后续将完全暂停个人贵金属交易相关业务。”夏莹莹表示。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏指出，贵金属投资本身风险较大，尤其是加杠杆进行衍生品投资，对投资者专业判断能力有较高要求。在当前复杂的国际环境下，贵金属价格波动较大，进一步加剧了投资者可能面临的风险。对此，银行收紧贵金属投资交易，不仅是落实投资者适当性管理要求，也是为了更有效地保护投资者权益。

金价中长期看涨

今年以来，外汇、贵金属等国际价格波动幅度剧烈，而且频繁。特别是以黄金、白银为主的贵金属，受避险情绪、美元加息等因素影响，波动起伏较大，这也是银行暂停此项业务的诱因。

“多家银行收紧贵金属业务主要基于产品风险角度，及投资者适当性问题的考虑。”夏莹莹表示，从风险角度来看，2020年4月“原油宝”事件后，银行对挂钩大宗商品的衍生产品风险有了新的认知，提高了对此类业务的警惕；从投资者适应性角度看，银行客户的投资周期普遍偏长，但期货市场参与双向交易以及杠杆交易的投资者的交易周期都偏短，且仓位管理要求更高，需要更加专业的投资咨询服务，因此银行客户参与这些衍生品交易的适应性相对较低。

在多数专业人士看来，此项业务发展对银行也存有制约。中信期货有限公司研究员张文表示，贵金属交易需要高水平的专业知识和操作经验，“银行很难对一般个人投资者进行界定和筛选，确定合格的投资者”。

8月11日，国内期市贵金属期货集体下跌。尽管当前市场短期波动颇多，但市场人士普遍认为，中长期的趋势并未发生改变。夏莹莹对记者分析称，自7月下旬以来，贵金属价格连续回升，其主要驱动力来自于三点：

首先，美国二季度GDP年化环比下跌0.9%，为连续第二个季度下滑，预示美国经济已陷入“技术性衰退”，从而缓解美联储激进加息预期，市场预期美联储可能在2023年重启降息；其次，市场风险偏好明显下降，推低十年期美国国债收益率，利多贵金属；再次，美元指数高位回落，为贵金属价格反弹提供动能，美指弱势也一定程度受到欧洲央行及英国央行分别加息50个基点（BP）的影响。

“在9月22日美联储召开下一期议息会议前的1个多月里，贵金属可能将处于宽幅震荡格局，但中长期我们依然看涨，特别是对于黄金价格。”夏莹莹表示。

(责编：罗知之、陈键)

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