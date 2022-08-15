◎ 记者 于凡

张力 摄

在监管持续整治下，国内虚拟币产业更隐秘运行，目前多数通过网站平台引流，再通过较为隐蔽的社群推荐虚拟币，利用交易软件诱导投资者进行虚拟币交易。

继三协会、央行之后，虚拟货币炒作再迎重拳！国家网信办近日披露集中整治涉虚拟货币炒作乱象情况：关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

不过，《国际金融报》记者通过微博、百度平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，发现仍有不少涉虚拟货币的用户账号和涉虚拟货币炒作的信息，宣称“可手把手带领小白零基础学习炒币，精准建仓、抄底、加仓、逃顶”。

币圈人士和行业专家指出，国外虚拟货币交易火热，吸引国内人士参与，但在监管持续整治下，国内虚拟币产业更隐秘运行，目前多数通过网站平台引流，再通过社群运营。加密资产炒作性强，在FOMO（害怕错过）的情绪下，有些人愿意去参与炒作，但极有可能“颗粒无收”。

加大整治力度

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，今年以来，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爷等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

国家网信办还加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外，国家网信办指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

北京大成律师事务所高级合伙人肖飒对《国际金融报》记者表示，国家网信办再次对虚拟货币炒作重拳出击，集中释放了三个重要信号：一是网站平台需切实落实主体责任；二是对虚拟货币交易炒作持续保持高压打击态势；三是在目前监管的基础上，再加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号纠察力度。

实际上，打击虚拟货币交易炒作行为一直在持续。去年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告，重申比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不应且不能作为货币在市场上流通使用，并要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。

随后，火币、okex（欧易）、币安三大虚拟币交易所微博账户被封禁，“火币”“币安”“okex”等关键词也被百度、微博封禁。

人民银行有关部门在去年6月下旬还就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构，要求各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

被约谈后，上述银行和支付机构纷纷表态：不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

为何屡禁不止

涉虚拟币炒作虽然遭到严厉打击，但屡禁不止。《国际金融报》记者近日通过微博、百度平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，发现仍有“比特币教主Max”“比特币黑马哥”“比特币牛顿pro”等不少涉虚拟货币的用户账号和涉虚拟货币炒作的信息，宣称“可手把手带领小白零基础学习炒币，精准建仓、抄底、加仓、逃顶。擅长埋伏5倍、50倍、100倍币，对现货、合约、一级市场币都有独特的眼光，可精确分析定位”。

此外，微博上还存在“比特币超话”“区块链超话”“以太坊超话”等多个涉虚拟币的互动话题，不断有分析行情的信息发布，以“百倍收益、抓住财富机遇”等措辞吸引关注，诱导“进群私聊”。

有币圈人士对《国际金融报》记者表示，吸引人们参与虚拟币炒作的核心逻辑是“币价下跌时坚信会走高，而币价在高位时坚信还会上涨”，币圈机构利用这一“币圈信仰”，一般会在网站平台通过多个账号广泛发布有诱导性的行情信息，通过网站平台引流，然后通过较为隐蔽的社群推荐虚拟币，利用交易软件诱导进行虚拟币交易，机构可以通过“知识付费”、服务费、佣金等形式获取收益。

币圈机构不仅通过炒作“割韭菜”，更有甚者发布跟风炒作的币种。随着短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》近期走红，一款名为second uncle coin（二舅币，简称SUC）的虚拟币也进入大众视野，上线后被市场爆炒，短期上涨超过100倍，随后暴跌，发行人被质疑卷款跑路。

从启动到暴涨，再到崩盘，短短数日，“二舅币”创下币圈最快的崩盘纪录。更匪夷所思的是，“二舅币”崩盘以后，市场上又涌现出“大舅币”“二舅妈币”等跟风炒作的币种。

“加密资产炒作性强，在FOMO（害怕错过）的情绪下，有些人愿意去参与炒作，蹭热点、赚快钱，完全是投机行为，反而极有可能出现发起人卷款跑路的情况。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁告诉《国际金融报》记者。

肖飒指出，跟风炒作发币现象早在2017年就屡见不鲜，目前在海外各大平台上也盛行不衰，属于虚拟资产圈中的常见频发型犯罪。对于投资者来说，无法取得投资收益和投资本金无法收回是最大的风险。

于佳宁建议，蹭热点炒作项目不要参与，“加密资产依然是风险较高的投资资产，加密资产背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显着不同。在投资加密资产之前，一定要对区块链技术、分布式商业逻辑、数字金融体系进行全面、透彻的学习理解，这样才能清晰地认知相关加密资产的内在价值，从本质上控制投资的风险”。

(责编：罗知之、陈键)

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