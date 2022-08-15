中国中免启动港股招股 引入国企混改基金等基石投资者
2022年08月15日11:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （黄盛）今日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中国中免”）在香港刊登并派发境外上市外资股（H股）招股说明书，开始全球发售。
据悉，本次中国中免在香港联合交易所面向海内外投资者计划发行约1.03亿股H股股份，股票代码为HK.1880，发行价范围为143.5港元至165.5港元。
与此同时，中国中免引入9家基石投资者，包括：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（1.5亿美元）、爱茉莉太平洋集团（1亿美元）、中远海运（香港）有限公司（1亿美元）、国家开发投资集团（1亿美元）、上海机场投资有限公司（9900万美元）、泸州老窖有限公司(7920万美元)、中国结构改革基金有限公司（7640万美元）、海南自由贸易港建设投资基金有限公司（5000万美元）、橡树资本（4000 万美元）。
(责编：郭思邈、高雷)
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