原标题：外汇局：7月我国外汇市场运行总体平稳

新华社北京8月15日电（记者刘开雄）国家外汇管理局15日发布数据显示，今年1月至7月，银行累计结汇15492亿美元，累计售汇14649亿美元；银行代客累计涉外收入36743亿美元，累计对外付款36021亿美元。

“7月银行结汇和售汇规模基本相当，综合考虑其他供求因素，境内外汇供求保持基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，7月份，受分红派息等季节性因素影响，企业、个人等非银行部门涉外收支呈现小幅逆差，属于在平衡区间内的正常波动，8月上旬为上百亿美元顺差。

王春英表示，经常账户延续顺差，在维护我国外汇供求平衡中发挥着重要作用。今年以来，经常账户相关涉外收支和结售汇顺差均处于近年来高位，是我国重要的外汇资金来源渠道。

外汇局初步统计，上半年我国经常账户顺差1691亿美元，同比增长45%，与国内生产总值（GDP）之比为1.9%，继续处于合理均衡区间。7月份经常账户仍延续合理规模顺差，其中，货物贸易涉外收支顺差421亿美元。

(责编：袁勃、胡永秋)

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