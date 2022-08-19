本报记者 廖睿灵

近年来，江苏省海安市坚持科技创新，以智能制造为主攻方向，初步形成机器人研发设计、生产制造、自动化及关键零部件的全产业链发展格局。图为8月16日，位于海安经济技术开发区的江苏图灵智能机器人有限公司车间内，工人在调试工业机器人。

翟慧勇摄（人民视觉）

日前，国网安徽省电力有限公司濉溪县供电公司员工利用5G通信、智能巡检机器人，对安徽省首个“5G+源网荷储”新一代变电站示范工程——35千伏谭家变电站设备进行调试和巡检。谭家变电站工程投运后，将提高濉溪电网迎峰度夏能力，助力当地经济社会发展。

王惠敏摄（人民视觉）

8月16日，国家发展改革委召开8月份新闻发布会，介绍当前经济运行态势和宏观政策着力点等情况。国家发改委有关负责人在会上介绍，今年以来中国经济面对超预期因素冲击影响，在短时间内实现企稳回升，展现出强大的韧性和巨大的潜力。下半年，伴随各项决策部署加快落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策效应不断释放，中国经济回升向好的趋势进一步巩固。

重大项目支撑作用凸显

加快推进重大项目建设是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。今年3月以来，受超预期因素影响，国内经济下行压力增大，投资对经济发展的支撑作用更加凸显。

一方面，重大工程建设有序推进。国家发改委固定资产投资司司长罗国三介绍，国家发改委通过建立推动“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议制度，进一步压实牵头部门责任，加快项目细化分解，强化协同配合，加强项目前期工作和资金、用地、用能、环保等保障力度，及时协调解决重大问题。“同时，地方进一步完善重大项目推进机制，积极对接各牵头部门，将102项重大工程项目纳入本地重点项目清单优先推进。截至目前，各部门和地方协同发力，102项重大工程有序推进，总体进展顺利。”罗国三说。

另一方面，专项债券有力支持工程建设。据介绍，国家发改委通过有关调度机制，加强对专项债券项目建设的调度和指导督促，推动各地方加快资金使用进度。截至7月31日，今年用于项目建设的3.45万亿元专项债券额度已经基本发行完毕。“近期，我们又组织地方报送了第三批专项债券项目，目前已筛选形成准备项目清单反馈地方。我们将继续督促指导地方做好专项债券相关工作，加快推进专项债券使用进度。”罗国三说。

确保能源电力供应安全

今年入夏以来，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，全国用电需求持续走高。同时，由于来水偏枯，水电出力不足，电煤供应保障持续面临较大压力。数据显示，8月1日至14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%；其中，8月3日耗煤849万吨，创历史新高。

确保能源电力供应充足，推动煤炭保供是关键。针对今夏用煤新情况，国家发改委会同有关部门加强统筹协调，指导督促有关地方和企业加快释放煤炭先进产能产量，全力做好电煤中长期合同签订履约工作，着力加强运输保障，推动电煤供应保障取得积极成效。据国家统计局8月15日公布的数据，7月份，我国生产原煤3.7亿吨，同比增长16.1%，增速比上月加快0.8个百分点。

“7月份以来，全国煤炭日均调度产量处于1240万吨左右的较高水平。近期，统调电厂存煤最高达到1.75亿吨，同比增加7400万吨。目前，电煤中长期合同总体已实现全覆盖。”国家发改委政研室主任、新闻发言人金贤东说，国家发改委将继续指导督促各产煤省区落实煤炭生产和电煤供应等任务，加快产能核准、核增等手续办理，推动先进产能加快释放。同时，狠抓电煤中长期合同履约监管，加强电煤中长期合同运输保障，确保电煤稳定供应。

保持经济运行在合理区间

下半年如何更好稳住经济？国家发改委国民经济综合司司长袁达说，将全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

优化促进经济持续恢复发展的政策环境。袁达介绍，宏观政策要在扩大需求上积极作为，既要有力，又要合理适度，不预支未来。已出台的各项政策要加快推进实施，做到落实快、协调快、见效快。同时，综合施策扩大有效需求。用好政策性开发性金融工具资金，主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施，依法依规加快办理用地、用能、环评等手续。促进重点领域消费恢复，延续免征新能源汽车购置税政策，支持刚性和改善性住房需求。

切实保障粮食能源安全和产业链供应链稳定。一方面，强化粮食安全保障，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；另一方面，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。此外，优化国内产业链布局，畅通交通物流，提高产业链供应链稳定性和国际竞争力。加强重点领域风险预见预判预案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

袁达表示，下半年将加大稳就业政策实施力度，落实好各项援企稳岗政策，着力做好高校毕业生等重点群体就业工作和重要民生商品保供稳价工作，切实保障困难群众基本生活。织密扎牢社会保障安全网，保持社会大局稳定。

(责编：袁勃、胡永秋)

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