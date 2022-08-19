本报记者 李 贞

徐 骏作（新华社发）

位于贵州省榕江县加宜村的一家民宿。

新华社记者 杨文斌摄

如今，乡村民宿成为众多游客旅途中的新选择。相较于提供标准化服务的酒店，乡村民宿让游客更便于近距离体验当地文化。在促进乡村民宿高质量发展过程中，数字化、智能化手段提供了有力支持。互联网平台成为吸引客源的重要渠道，智慧民宿为游客带来升级服务体验，多地打造的智慧服务平台为民宿发展提供了新机遇。

获客渠道更广

“暑假带孩子短途出游了两次，都是住在京郊的民宿，体验不错。”北京市朝阳区居民鲍方说，短途游无论在价格还是时间的花费上，都更适合全家老少一起出去玩。

近两年，越来越多游客热衷于以短途游、周边游替代长途游。城市周边乡村旅游不断升温，带动了乡村民宿市场的火爆。

途家民宿平台数据显示，今年“五一”小长假期间，乡村民宿的订单量占比达51%，较去年提升20%。7月，平台民宿预订量环比6月翻了1倍多，其中亲子游订单占比达到60%。小猪民宿发布的《暑期出行民宿数据报告》显示，2022年暑期民宿平均消费较2021年同期增长20%，单均金额超2400元，游客对住宿品质的预期和要求提升明显。

在吸引客流方面，除了旅行类平台，网络社交、分享类平台正成为乡村民宿打响品牌的重要渠道。

鲍方告诉记者，自己平时会通过微博、抖音、小红书等网络平台，关注一些特色民宿的介绍。“有的民宿主打‘可以看到最美星空’，有的民宿是建在森林里的木屋，有的民宿靠近水库边，都很有趣。不少网友会发文分享自己的居住体验，慢慢地，我也被‘种草’了。而且，一些热门民宿经常一房难求，要提前预订。”

比如在小红书平台上，休闲旅游类内容广受欢迎，为平台加速旅游业布局提供了契机。2020年3月，小红书宣布和民宿公寓管理系统合作，200多家民宿品牌入驻小红书，并开通直接预订功能。几个月后，小红书又与短租民宿预订平台小猪短租达成合作。据小猪短租方面数据显示，小红书渠道带来的交易额已超千万元。

智慧服务出新

随着智能家居的普及，不少乡村民宿变身“智慧民宿”，为消费者提供更加高端化、个性化的服务。

据悉，湖南省益阳市谢林港镇清溪村着力发展近郊旅游，带动村民增收致富。不久前，村中新建的清溪里智慧民宿正式营业。民宿运用人脸识别、指纹识别等智慧系统，增强了游客居住的安全性。通过遥控窗帘系统，游客躺在床上就能控制窗帘徐徐拉开，看见外面摇曳的竹林、如画的村景。此外，民宿还配备了手工坊、茶室、篝火广场、生态农庄等休闲场地，丰富游客的居住体验。

在浙江省舟山市嵊山镇，一家名为“等风来”的民宿也因智能家居的应用而显得与众不同。这里每间房的门边都装有一个智能面板，游客可以根据自己的喜好，通过手机或遥控器，设置房间内所有智能设备，包括灯光、空调、窗帘等。客人推开房门，房间的灯光就会缓缓亮起，落地窗的布帘和纱帘有序打开，一望无际的海景立马映入眼帘，耳边会传来轻柔的音乐，与此同时，空调也会自动开启，将房间调至舒适温度。该民宿经营者说，这些智能设备让客人的居住体验得到很大提升。

业内人士认为，智能化是民宿发展的必经之路。智慧民宿不仅能为旅客带来更好的居住环境，还能有效解决民宿运营中服务效率低、管理难等问题，实现安全管理、高效管理。如何让高科技与乡村民宿的特色更好融合，让游客既能享受自然风光、田园生活，又能拥有高品质的居住环境，是民宿行业发展需要重点关注的问题。

推动民宿转型升级

多地的智慧旅游平台、数字乡村建设，也带动了乡村民宿转型升级，为乡村振兴提供助力。

“我出发前，就有朋友向我推荐了‘徽黄游’小程序，在小程序里可以订票、订民宿，特别方便。”从江苏省南京市来到安徽省黄山市黟县旅游的赵先生，对黟县推出的智慧旅游平台赞不绝口。

依托该平台，黟县大力促进民宿的集群发展。截至今年初，当地有140余家民宿酒店接入“徽黄游”小程序，可提供线上预订服务。目前，该县建成8个民宿集群，直接提供就业岗位近3900个，综合收入20亿元，间接带动2万人增收。可以说，由古民居、古建筑改建而成的民宿客栈，已成为黟县推动乡村振兴的“聚宝盆”。

浙江省象山县泗洲头镇墩岙村，去年开发了一款“畅游墩岙”小程序。它能够向合作单位实时输送墩岙村民宿资源、旅游产品和定制个性化旅游路线，吸引更多游客前来旅游。墩岙村党支部书记鲍英钱表示，运用“畅游墩岙”后台大数据，可以对客源、游客喜好和购买力等要素进行分析，为旅游管理和农产品营销提供决策支持。“我们希望通过线上平台搭桥，实现村社对接资源。”

北京第二外国语学院旅游科学学院副院长邓宁认为，推动乡村民宿高质量发展，应与美丽乡村建设相结合。比如更加注重乡村民宿交通的通达性与周边环境的整体提升，建设具有休闲度假特色的景观工程等。“加强信息化和数字化建设，也是提升乡村民宿硬件的一个重要方面。”

(责编：袁勃、胡永秋)

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