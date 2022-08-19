本报北京电 （记者王政）记者近日从第十届中国电子信息博览会上获悉，作为支撑数字经济发展的关键基础设施之一，中国移动物联网正迎来新一轮快速发展期。截至今年6月底，3家基础电信企业发展移动物联网终端用户达16.4亿户，比上年末净增2.4亿户。

网络基础设施更加夯实，基础支撑加快完善。截至6月末，中国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万，占移动基站总数的17.9%。中国已建成全球最大窄带物联网（NB-IoT），实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖，4G网络实现全国城乡普遍覆盖，5G网络已覆盖全部的地级市、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。

移动物联网连接数快速增长，终端用户数接近移动电话用户。统计显示，今年上半年，3家基础电信运营商月统计物联网连接量维持25%以上增长，至6月底，移动物联网终端用户规模快速接近移动电话用户，两者规模差缩小至2949万户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和移动物联网终端用户）的比重已达49.6%。

应用场景不断丰富，产业链持续完善。截至目前，中国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链。移动物联网行业应用正不断向智能制造、智慧农业、智能家居、智能交通与车联网、智能物流以及消费者物联网等领域拓展。

工信部有关负责人表示，“十四五”期间，移动物联网将成为承载大数据、云计算、人工智能等先进技术落地的重要表现形式。接下来，将面向重点场景实现网络深度覆盖，形成固移融合、宽窄结合的基础网络。进一步加强高端传感器、物联网芯片、操作系统等关键技术研究。加快移动物联网技术与千行百业的协同融合，推动经济发展提质增效、社会服务智能高效、百姓生活方便快捷。

(责编：袁勃、胡永秋)

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