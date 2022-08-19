本报记者 施 芳

【绝活看点】

新布制袼褙、制鞋帮、制底、绱鞋……手工制作一双千层底布鞋，要用到近40种工具，历经90多道工序，每一道工序都关乎成品质量。

从业17年来，任晨阳既坚守传统工艺，又注重研发新产品，让传统布鞋赢得了更多人喜爱。

走进任晨阳（见图，本报记者施芳摄）的工作室，一张斑驳的小木桌上摆放着弯锥、针锥、鸭嘴钳、老虎钳、锤子等各式工具。

坐在小板凳上，任晨阳低头弯腰，两膝顶着高约90厘米的夹板，劈线、穿针，用弯锥在鞋帮底部扎出一个小圆眼，左右两根弯针从圆眼里交叉穿过，将麻线在针头处绕圈、盘扣，拽线、提帮、勒紧、锤平……

“这是反绱的技法，关键在于递针。”任晨阳一边操作一边介绍，将针扎在麻线中间，拽着线顺势就把针带过来了。这个两三秒钟就能完成的步骤，起初他可是吃足了苦头：第一针用了近20分钟也没找准位置，尖锐的弯针倒是一次次扎到了手。

那是2005年，任晨阳大学毕业，应聘到内联升当了一名学徒，后来成为“内联升千层底布鞋制作技艺”第四代传承人何凯英的弟子。“祖父母一直穿内联升布鞋，我也喜欢做手工，就想沉下心来学一门手艺。”任晨阳说。

“特别难，既要坐得住，还要有悟性。”回忆做学徒的日子，任晨阳非常感慨。缝鞋讲究一气呵成，尤其缝到拐弯处绝对不能起身休息，否则力度就不均匀，影响成品质量。任晨阳身高1米83，坐在低矮的小板凳上绱鞋，一坐就是几个小时，下班后腰酸腿疼，手指发麻。

“工必为之纯，品必为之精，业必为之勤，行必为之恭，信必为之诚。”何凯英经常把内联升的师训挂在嘴边。耳濡目染之下，任晨阳手艺日渐精进，兴趣愈发浓厚。

内联升创办于1853年，百余年来，内联升布鞋一直沿用传统工艺：手工纳制的千层底、手工绱鞋以及使用纯天然材料，就连粘鞋底的糨糊都是高筋面粉调制的。2008年，“内联升千层底布鞋制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。新布制袼褙、制鞋帮、制底、绱鞋……千层底布鞋工艺总计90多道工序，要用到近40种工具。“如果一个人制鞋，一双千层底布鞋至少得7天。”任晨阳说。

每一道工序都有门道。譬如说制底，包括切底、包签、圈边、纳底、锤底5道工序。将制好的袼褙按照不同的尺码、款式切成底样，用纯棉长白布条包边，按照男鞋35层、女鞋31层的规格，用麻线沿着千层底的边缘约1.5毫米处纳上一圈。接着每平方寸用麻线纳81针，“一字底”要纳2100针，“十字底”就是4200针。不管横看、竖看、斜看，针脚都是一条直线。纳好的鞋底用水闷湿，使麻线吸足水，然后用锤子垂直锤打约100下。“鞋底偏大就倾斜45度向里捶，鞋底偏小向外捶，以达到鞋底平整、鞋码一致的效果。”任晨阳说，“麻线经过浸湿和捶打后变成一个个坚实的麻钉，千层底磨损后不易脱裂。”锤好的鞋底放到阴凉通风处阴干，舒适耐穿的千层底就制作完成了。

内联升布鞋有正绱、反绱、明绱3种技法。其中正绱最难，主要用于制作内联升经典产品——大云棉鞋。“帮面正面朝上和鞋底进行缝制，但在正面丝毫看不到缝制的痕迹。缝制时看不见针，全凭手的感觉。”任晨阳说，“目前只有4个人掌握这种技法。”在中国非物质文化遗产传统技艺大展上，看到任晨阳熟练演示的翻鞋工序，一位老人很激动：“这可是咱北京的老手艺，千万别失传了。小伙子，好好干！”

“一定要把老手艺传承好！”除了担任产品质量主管，任晨阳还组建了非遗工作室，带领团队平均每年研发15个新产品。从黑灰蓝三色为主的男士鞋，到覆盖全年龄层3000多个品种，甚至可以量脚订制，内联升布鞋正赢得更多人喜爱。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 06 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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