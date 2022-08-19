本报北京8月18日电 （记者赵永新）18日，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中科院、工程院、国家能源局联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（以下简称《实施方案》），将通过十大科技创新行动支撑碳达峰碳中和。

据科技部相关负责人介绍，《实施方案》统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。

《实施方案》提出了10项具体行动，包括能源绿色低碳转型科技支撑行动、低碳与零碳工业流程再造技术突破行动、建筑交通低碳零碳技术攻关行动、负碳及非二氧化碳温室气体减排技术能力提升行动、前沿颠覆性低碳技术创新行动、低碳零碳技术示范行动，以及碳达峰碳中和科技创新国际合作行动等。

为确保《实施方案》贯彻落实，科技部将加强机制保障，建立双碳科技创新部际协调机制和国家碳中和科技专家委员会，同时持续推进科研体制机制改革，释放创新活力，营造适宜碳达峰碳中和科技发展的创新环境；加强碳中和技术跟踪监测，重点关注碳中和技术的研发和应用投入，通过科技考核评价机制促进技术优选与迭代；加强技术成果的产权保护，推进完善国家科技知识产权相关法律法规建设，推动建立低碳技术侵权行为信息记录并纳入全国公共信用共享平台。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 06 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经