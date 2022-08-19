本报北京8月18日电 （记者杨昊）第四届民营经济法治建设峰会18日在京举行。最高人民法院院长周强，最高人民检察院检察长张军，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席峰会。

高云龙表示，要持续深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持党对民营经济法治建设的全面领导，坚持“两个毫不动摇”，坚守“三个没有变”，画好“同心圆”，唱好“协奏曲”，在营商环境优化、亲清政商关系构建、法治民企建设上，俯身实干，接续用力。各级工商联及所属商会要把正政治方向、抓好思想引导、做细法律服务，展现出新时代工商联的新担当。

全国工商联党组书记徐乐江主持峰会。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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