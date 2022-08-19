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贵州加快推进“东数西算”工程

到2025年，全省数据中心服务器达到400万台

2022年08月19日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报贵阳8月18日电　（记者陈隽逸）日前，贵州省人民政府下发实施意见，加快推进“东数西算”工程，建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点。到2025年，全省数据中心标准机架达到80万架、服务器达到400万台。

　　实施意见提出，做大做强数据中心集群，持续巩固贵安新区作为超大型和大型数据中心最多地区之一的领先地位。鼓励采用新型节能技术和绿色建筑技术，充分利用本地自然资源制冷，降低数据中心能耗水平。推动新型数据中心绿色化、集约化、智能化发展。

　　建设跨区域高速直连网络。适时推广200G/400G超高速光传输系统，优化完善省际干线，加快重要路由光缆建设，提升互联网省际出口带宽，大幅减少跨区域时延和跳转。建设至粤港澳、长三角、成渝枢纽以及周边省份数据中心直连网络，力争单向时延在20毫秒以内。

　　此外，实施意见还提出健全算力产业链，以数据中心为基础，加大招商引资力度，促进算力及相关配套产业协同发展，做长做强数据中心产业链。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月19日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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