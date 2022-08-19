本报深圳8月18日电 （记者李刚）8月16日至18日，第十届中国电子信息博览会（CITE 2022）在广东深圳举行。记者从博览会上获悉：2021年我国规模以上电子信息制造业营业收入突破14万亿元，同比增长14.7%。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康在开幕论坛上表示，今年上半年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，高于规上工业增加值增速6.8个百分点。集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域技术创新密集涌现，超高清视频、虚拟现实、先进计算等领域发展步伐进一步加快，信息技术与实体经济的融合日益深入，持续赋能经济社会转型发展。

自2013年首次举办以来，中国电子信息博览会经过10年的不断发展，现已成为规模大、产业链全、活动内容丰富的年度盛会。本届博览会以“奋进十载 智创未来”为主题，展出面积超过10万平方米，设立了CITE主题馆、新型显示及应用馆、智电生活馆、电子数字生活馆等九大展馆二十大专业展区，1400余家企业参展，万余件新产品、新技术及新服务在展会上亮相。

博览会期间，还同步举办“5G+行业应用”“数字生活”“信息技术应用”“大数据应用”“超高清显示技术”“集成电路”六大专业板块垂直领域论坛，以及多场新一代信息技术产业行业活动。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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