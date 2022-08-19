本报记者 谢卫群

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8月20日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区将迎来成立3周年。成立以来，临港加快扩大开放，为国家“试制度、探新路、测压力”，加快塑造具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区和现代化新城。

临港，上海榕融新材料公司生产车间。生产线上，一根根氧化铝连续纤维不断延伸，最长达4000多米。

“这种金属纤维，可抗1500摄氏度以上高温，广泛用于航空航天、半导体、汽车等高端制造领域，目前只有少数国家的几家公司可以生产。”公司高级副总裁、首席技术官关克田说，“我们到临港不到两年，就生产出来了。今年10月，公司在临港新建的8万平方米新厂房投入使用，产能将进一步放大。”

8月20日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区将迎来成立3周年。很多企业家说，“这三年，干成了许多想干的事”。

为什么在临港能干成事？

襟江带海的临港，加快扩大开放，为国家“试制度、探新路、测压力”，不断探索，通过制度创新赋能科技创新，加快塑造具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区和现代化新城。

截至目前，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》中的78项任务已完成90%，国家、上海市、临港新片区累计出台各类政策260余项，形成87个具有代表性和引领性的制度创新案例，其中36个为全国首创。

重塑海关监管作业流程，提升洋山特殊综合保税区能级

临港的“特殊功能”特在哪里？上海市社会科学界联合会主席王战认为，临港新片区要站在国家战略的高度来认识其“特”。敢闯、敢试、敢改，才能实现其“特”。

洋山特殊综合保税区是我国唯一的特殊综合保税区。上海海关围绕高标准贸易自由化便利化要求，系统性重塑了海关监管作业流程，首创“一线径予放行、二线单侧申报、区内不设海关账册”的监管新体系。

“以往，货物运到洋山港，必须先申报再入区，实施新的监管模式后，企业不用报关，径予放行，货物直接提入洋山特殊综合保税区。这为相关企业，尤其是原材料和销售两头在外的企业提供了便利。”上海海关自贸处处长万骏说。今年上半年，洋山特殊综合保税区一线径予放行的货物批数较去年同期增长了6倍。

上海海关又创造性搭建了跨境贸易大数据平台，推动管理模式向数字化转型，更清楚企业物资流向，让数据从“无形”到“有形”，化监管从“有形”到“无形”。

国际航行船舶保税燃料市场是衡量港口配套服务能力强弱的重要指标，直接影响船舶停靠时间长短和洋山港衍生服务功能。利用临港新片区“试验田”地位和国家赋予的开放优势，上海市商委等11个部门联合推出了临港新片区国际航行船舶液化天然气（LNG）加注试点管理办法。最终，洋山港成为全国首个、全球第三个可为国际航行船舶提供保税LNG“船到船”加注的港口。

企业准入、税收等创新政策落地，促进前沿产业集聚

临港着力打造集成电路、生物医药、人工智能、民用航空四大核心产业，高端装备制造、智能新能源汽车两大优势产业，以及氢能、绿色再制造两大未来产业，布局并建立以关键核心技术为突破口的前沿产业集群。3年间，几大产业在全产业链集聚上取得明显成果，其中，前沿科技产业累计签约项目超过300个，涉及总投资超4200亿元。这种速度的资源集聚，就得益于临港一系列制度创新。

2019年1月动工建厂，当年投产，这是特斯拉上海超级工厂的速度，也被称为“临港速度”。

临港在全国率先开展强化竞争政策实施试点及商事制度改革。放松事前管制，提升事中事后监管，临港率先实施市场主体登记确认制，推动市场主体登记注册由行政许可改为行政确认，由实质审查改为形式审查，以降低市场主体设立的制度性成本。

税收优惠，是世界主要自贸区、自贸港的共同特征。对标世界最先进的自贸港税收制度，上海市有关部门全面梳理分析中国香港、新加坡、鹿特丹、迪拜几个特殊经济功能区城市的税制安排，走访倾听临港200多户区内企业意见，最终形成临港一揽子税制改革框架报告，由国家税务总局陆续发布系列政策。

商汤科技将超算中心和智能汽车板块放在临港，重要原因之一是税收政策。“15%的企业所得税优惠会积极影响企业未来布局，15%的人才个人所得税优惠会增加人才吸引力。”商汤科技集团财务执行总监钱浅莹说。

税收政策成为临港新片区加速高质量发展的重要增长引擎。3年来，临港新片区新注册企业超6.3万家，日均新设企业约90家。2021年，国内人才引进同比增长216%。在深圳起步的新顿科技，拥有铝合金的一体热冲压技术，公司总经理张添添进驻临港，一年时间里，公司很快由几个人发展到50人，其中博士达到了10余人。“这一年多，我们启用了1万平方米的厂房，并将启动研发平台的建设。临港的政策，让我们有信心吸引更多人才。”张添添说。

为企业提供诸多便利的，还有金融监管部门出台的多个制度创新，包括跨境贸易投资外汇管理改革试点、跨境结算与投融资便利化等。

产业制度创新，加速重点领域突破

临港新地标国际数据港是制度创新的结果。“经济发展产生了越来越多的数据。数据要流动，还要为我所用。”上海临港新片区跨境数据科技公司总经理李晶说。

建立跨境的数据流动平台，需要突破诸多现有规则。为了建设国内大循环的数据要素市场枢纽、国内国际双循环的数据跨境门户载体，经过各方合力推进，推动和完善了相关数据立法，从制度上为数据平台的建设铺平了道路。

短短两年多，国际数据港建设取得积极成效，临港新片区国际数据港先导区加大先行先试和示范建设力度，国际化数字基础设施加速完善，国际数据流通平台正加速搭建，并开始探索面向国际新规则的跨境流动制度创新。

李晶说，数据跨境流动试点已开始，正在推动国际数据港与数据交易所协同发展，探索数据交易“国际板”建设，试点推动海外数据在沪交易，打造“上海交易、全球交付”新模式。

滴水湖畔内侧道路上，一辆辆深蓝色小巴士很是醒目。这是试运营的商汤科技无人驾驶巴士。“临港成为无人驾驶应用福地。”商汤科技科研人员感叹。为了让这些车上路，临港付出很多努力。

智能新能源汽车是临港重点产业，上海市人大出台了一系列新规，为产业应用提供条件。临港开放新片区243条、549公里自动驾驶测试道路，为智能网联汽车产业发展提供了实践良田。

继洋山港无人驾驶重卡上路之后，无人驾驶巴士、无人驾驶出租车也将在临港投入运营。8月18日，临港发布滴水湖AI创新港计划，力争用3年时间，集聚AI人才2万—3万人，汇集企业500家，产业规模升至500亿元，成为上海人工智能产业发展新高地、国家人工智能产业重要集聚地。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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