常 钦

补上冷链物流短板，减少农产品流通损耗，扩大高品质市场供给，带动更多农民鼓起钱袋子、过上好日子

“才下枝头，就到舌尖。搭乘冷链物流，荔枝成了‘金果果’。”今年夏天，广西壮族自治区苍梧县沙头镇横江村果农谭远江种的荔枝销路很好，受到市场欢迎。横江村的荔枝产业发展驶入快车道，带动更多农户丰收又增收。

荔枝不易储存，“若离本枝，一日而色变，二日而香变，三日而味变，四五日外，色香味尽去矣”。说起今年荔枝新卖法，谭远江直言受益不少：“以前运输跟不上，走长途果子品相和味道都会变差，只得地头批发，每公斤不过四五元；现在有了冷链货柜车，过冰、包装、运输一条龙，鲜荔枝最高价格卖到每公斤60多元。”

实际上，我国不少鲜活农产品仓储运输都需要冷链物流支持。由于不少地方温控保鲜技术跟不上，冷库、冷藏车等设施设备缺乏，跨季节、跨区域调节农产品供需能力不足，导致好东西难以卖上好价钱。我国农产品冷链物流体系建设相对滞后，流通环节损失率达20%至30%，远高于发达国家5%左右的水平。因此，必须加快补上冷链物流短板，减少农产品流通损耗，扩大高品质市场供给，提高农业综合效益。

“最初一公里”是农产品流通的起点，也是冷链物流建设的重点。一方面，在农产品优势产区、重要集散地，加快冷链物流设施建设，增强仓储保鲜、商品化处理和初加工能力，可以降低产后损失，通过择期错季销售、分级分类处理等措施，提高销售价格。比如，建在果园、地头的“田头小站”，用冰水浸泡降温，冰块填充运输，就能很大程度锁住荔枝新鲜品质，北运卖上高价。另一方面，还要结合南菜北运、西果东输等实际，适应不同农产品的流通要求，结合产业发展布局，引导新型经营主体在重点镇、中心村等布局冷链物流设施，优化提升设施综合利用效率。

农产品从农田到餐桌，要经过诸多环节，冷链物流建设必须着眼农产品流通全流程。无论储存预冷、冷链包装，还是检测分拣、快递配送，设施设备建设都要注意串珠成链，确保上下贯通、集约高效，提升农产品配送质量，努力实现低成本、低损耗、高品质。要推动发展农超对接、农批对接、农企对接，加快构建从优势产区到主销区的全流程冷链物流体系。通过“平台企业+农业基地”“生鲜电商+产地直发”等方式，鼓励大型生鲜电商、连锁商超等加强城乡冷链设施对接，打造“上行下行一张网”，推动形成产销密切衔接、成本低、效率高的农产品出村进城新通道。

短板可变跳板，弱项也是潜力。加快畅通农产品流通“最初一公里”，补上冷链物流短板，既能增加鲜活农产品销售半径，提高市场覆盖率，也将倒逼农产品供给水平的提升，推动质量兴农、品牌强农，带动更多农民鼓起钱袋子、过上好日子。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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