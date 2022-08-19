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山西省临猗县因势利导“优果增粮”调结构

果园升级  粮田增多

解世忠  陈永年  范  娜
2022年08月19日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　市场引导，服务到位

　　山西省临猗县北景乡张村农民董建国今年66岁，侍弄了大半辈子苹果，今年他又流转出去6亩果园。

　　在张村，村民流转果园的原因大致跟董建国相同：年龄偏大，树龄偏大，管理吃力，苹果主导品种收益下降。

　　地该怎么种？去年8月，在外工作的董须杰回村，牵头成立临猗县绿缘农业专业合作社，流转果农不愿再种的传统果园种粮，至今已流转了510亩。“一些老果园一亩租百八十元都没人要。等村民原来的流转合同到期后，合作社还能集中流转一批土地。”董须杰说。

　　在政策的引导下，新技术、新品种加持，越来越多的新型经营主体流转老果园，规模化种粮。去年，临猗县苹果种植面积减少8.06万亩，新增小麦和春播粮食面积5.78万亩。

　　“从果向粮的产业结构调整，政府不命令、不强迫，主要通过市场来引导。政府主要通过完善基础设施和提高服务水平，让愿意种粮的新型经营主体收益更大。”临猗县农业农村局局长荆晓丽介绍，目前全县已完成高标准农田建设25.32万亩，耕作条件进一步改善；对农民进行职业教育和技能培训近万人次，有力推动农村劳动力转移和就业创业；提高农业社会化服务水平，粮食托管面积达4.31万亩。

　　市场和政府两只手发力，产业结构调整推进顺利。今年，市里给临猗县下达的粮食种植目标是“面积34.2万亩、总产量1.28亿公斤以上”，临猗县力争全县粮食种植面积达到44万亩以上，总产量超过1.6亿公斤。

　　政策支持，产业富民

　　刨了老果树，种下新果树，北辛乡平宜村农民姚小军说：“换个种法，种果树还是大有干头。”

　　2019年，姚小军将自家20亩晚熟红富士果树全都更新，从陕西引回早熟新品种，建起了新果园，“新品种上市比普通品种早半个月，正好是市场空档期。我家苹果被北京一家超市包了，每斤价格两块多钱。”

　　2020年，姚小军又流转了70亩老果园。他建新果园的勇气，离不开县里的政策支持。临猗在全县推广采用新品种、新技术、新模式的“三新”果园。“最关键的还是见效快、收益好。第二年亩产就有700斤，四五年后到了盛产期，亩产可达8000斤，按每斤2元的行情，纯收入是传统果园的4倍。”临猗县果业发展中心主任刘鹏说。

　　通过“三新”果园的示范引领，临猗县的目标是将苹果面积降到40万亩，保证果农效益不减反增、果业支柱地位不弱反强。调减出的30万亩果园，将为增加粮食种植腾出更大空间。

　　在“优果”的调整中，临猗县相关部门当好“服务员”。2020年，县里引进北京市林业果树科学研究院技术，建设国家级苹果脱毒壮苗繁育基地。基地推出的五代嘎啦树苗，政府补贴后一株仅需35元。“我们既要坚定不移稳粮保供，又要创新求变做到果业富民。”临猗县县长靳国全说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月19日 18 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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