原标题：尚德机构发布2022Q2财报：净利润1.15亿元 连续五个季度实现盈利

北京时间8月18日，成人职业在线教育企业尚德机构发布2022年第二季度财务报告。2022年二季度，尚德机构实现营收5.55亿元；净利润达1.15亿元，同比大幅增长418.9%；连续五个季度实现盈利。整体来看，2022年上半年，尚德机构累计实现净利润2.94亿元，相较2021年同期超3120万元的亏损，实现大幅扭亏。

今年上半年，伴随着职教法的修订和落地，职业教育在教育体系内的地位进一步提升，行业迎来政策利好，市场规模不断扩大，增长空间也持续上探。但与此同时，风口之下的职业教育行业也吸引着其他赛道的头部企业相继转入，一众互联网玩家进场，行业竞争骤然升级。

面对激烈的竞争市场，尚德机构并未急于求变，而是走出了自己的节奏与步伐，稳健发展的背后，不是行业的横向扩张，而是企业内部的纵向深耕。

作为在职业教育领域深耕19年的老牌企业，尚德机构深知，质量才是发展的根本所在，无论竞争格局与打法如何变换，品质始终是稳定增长的核心动力。尤其对于竞争激烈的在线教育行业而言，长链条特性之下，每个环节都对经营管理提出了极高的要求，唯有精细化运营，才能让企业真正在激烈的市场竞争中实现长期发展。

所谓精细化运营，不同的行业有不同的理解，但究其本质，无非是精细把控成本、精准提高效率，而这，也正是尚德机构精细化运营的核心思路。

众所周知，在线教育行业盈利能力备受质疑的关键原因，主要在于成本的居高不下。早前就有业内人士指出，在线教育行业获客成本普遍在4000元以上，过高的费用使得企业后续很难收回成本，继而亏损，这一现象也反映在多家已上市的在线教育企业上，职业在线教育企业也不例外。

尚德机构及时意识到这一行业痛点，近年来不断优化成本结构，试图探索行业突破口，始终坚持以更好的学习体验吸引用户，通过积极进行场景融合创新、稳定输出高品质教学，以口碑带动转化，提高转介绍率和内部转化率，有效降低获客成本。

反映在财报上，2018年至2021年，尚德机构的销售和管理费用合计分别为25.97亿元、21.56亿元、23.99亿元和19.56亿元，占营收比例分别为131.56%、98.27%、108.85%和77.99%，整体下降趋势明显，费用优化效果显著。

具体看2022年第二季度，尚德机构营运费用同比下降32.4%，其中，销售费用同比下降34.8%，管理费用同比下降9.7%。从成本端来看，二季度尚德机构成本同比优化6.2%，环比优化5.7%；2022年上半年，尚德机构总成本相较2021年同期降低了7.7%。

如今，尚德已经连续5个季度实现盈利，在行业淡季的二季度，仍实现了1.15亿元的净利润，这背后，成本结构的优化正是其突破行业盈利瓶颈的重要利器。

尚德机构首席财务官兼首席战略官吕露也印证了这一点：“在本季度，我们继续执行各种举措，建立一个高效、精简的组织，同时优化费用管理，我们的成本效率改善使得我们获得了显著的净利润增长。”

如果说“降本”是精细化运营的基础，那么“提效”就是精细化运营的终极目标。如前文所述，在线教育的服务链条很长，每个环节都对经营管理提出了极高的要求，但相应的，如果能在每个环节都争取精进一点点，那么叠加起来，就将数倍优秀于其他企业。尚德机构便是秉承着这一发展理念，将精细化运营作为企业内部的一种长效机制，深度贯彻落实到了服务链条的每一个环节，从教研开发到教师培训，再到日常教学、品控监督，全方位进行优化升级、精细打磨。

在教研开发环节，尚德机构专门组建了数据中心部门，通过数据人员收集数据、计算集群和优化流程，全方位加强自身大数据的应用能力。在数字科技的赋能下，尚德内部推行了一套智能备课系统，为教师提供大量具有系统性和层次性的教学资源，老师则可以通过对相关资源的筛选和整合，制定出最符合学生需求的教学内容，因材施教。

在教师培训环节，从招聘开始，尚德就对教师专业能力进行了严格的把控。老师入职后，尚德还会对其进行涵盖教学方法、教学技巧、课程设计等多层面的教学培训。更重要的是，在后续的每个阶段，尚德都规范出了完整的教师评级体系和师训体系，并集合了整个集团的资源支持，鼓励教师随时进行教学改进、教研创新，通过各类多元化的教学活动，不断提升教师综合素质，保证高水准的教学质量。

在教学环节，尚德机构同样基于大数据及AI技术，为老师们打造出了一个功能强大的教研工作台，在资料整理、知识点分层、课件模板、思维导图等方面，为教师提供基础的教学工具。而学员画像则分析了每个学员的做题情况、知识点掌握情况等，帮助教师更好地了解学员，实现个性化教学的同时，也进一步提高学员的学习效率，并为教学评价提供大数据的辅助决策与建议。

在监督环节，尚德通过搭建直播、论坛、社群等多种平台，改变课堂互动方式，如在直播场景中，系统就会如实反映学员的反馈、课程完成度以及对教师的评价，从而促进老师对课程和教学方法进行迭代。而结合了课后练习、随时小考的班级社群督学模式，则可以对学员进行学习监督和答疑，既保持了学员的学习热情，又可以更好地帮助学员利用碎片化时间巩固所学。

从各个环节的精细化运营中不难看出，数字科技显然已经成为尚德提升效能的核心手段。而事实上，数字化不仅提升了尚德的教学效率，也在内部管理上实现了新的跨越——如协助各个部门处理信息，将员工的办公等流程线上化、智能化，通过电子合同强化企业的数据安全和合规风控能力等等，一系列的数字化转型举措在将管理变“轻”的同时，也在不经意间进一步降低了尚德的成本。

其实，精细化运营带来的降本增效，从一定程度上来说，仍属于“节流”的范畴，但从长远来看，若想真正实现可持续的增长，还是需要从丰富课程种类、进行多元化的业务布局等“开源”方面入手。

据悉，在尚德机构，有专门的团队负责调研市场需求，并据此研发更加丰富的课程品类，及时根据学员需求更新迭代，力争在整个产业链上进行全方位衍伸，实现全面布局。而受益于尚德多年来打磨成熟的课程体系、管理体系、业务流程和技术系统等底层架构，尚德能够不断扩大教育产品供应，使得多元业务都能够借鉴发力。

目前，尚德机构的课程涵盖广泛，包括MBA等学历培训以及职业资格与技能培训等多种类别，同时，在每个细分赛道，尚德机构都根据学员的不同倾向为其提供个性化的解决方案。根据财报，2022年二季度，尚德机构新增学员总数同比增长39.4%，环比增长3.1%。

多元化的业务发展不仅带来了学员数量的增长，也为尚德带来了业绩上的加速助力，尤其是职业资格及其他培训业务，俨然已经成为尚德的第二增长曲线。财报显示，2022年第二季度，尚德机构的职业资格证书及其他业务，净流水同比增长82.9%，净收入同比增长29.9%，新增学员数同比增长94.9%。

而谈及多元化业务发展，尚德机构首席执行官刘通博也直言：“希望凭借我们在职业教育领域建立的品牌知名度、多样化的课程选择和高质量的课程内容，继续吸引新的学员，并抓住学员不断增长的需求，带来新的增长机会。”

以数字化手段驱动精细化运营，实现降本增效；以多元化课程打开增长空间，实现可持续发展。面对当前行业机遇与挑战并存、赛道增长与市场竞争并举的大环境，尚德机构仍能保持稳健增长，实属不易，这也体现出其现阶段坚持“增长和盈利平衡”战略的重要性。

展望未来，刘通博表示：“2022年下半年，尚德机构将继续专注于开发各类新课程，并持续提高教学和服务质量，以满足更多学员学习需求，帮助学员提升就业能力和职场竞争力。”

吕露则补充表示：“展望未来，尚德机构将继续努力丰富在线课程，优化成本结构，致力于为学员提供更好的服务，实现公司长期增长，为股东创造更大价值。”

(责编：曹淼、李源)

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