人民网北京8月19日电 （记者罗知之）我国的结构性货币政策工具是人民银行引导金融机构信贷投向，发挥精准滴灌、杠杆撬动作用的工具，通过提供再贷款或资金激励的方式，支持金融机构加大对特定领域和行业的信贷投放，降低企业融资成本。今日，人民银行发布公告介绍了结构性货币政策工具相关情况，详细阐述了10种政策工具及其使用情况。

支农再贷款

支农再贷款自1999年起向地方法人金融机构发放，引导其扩大涉农信贷投放，降低“三农”融资成本。发放对象为农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行。对符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以资金支持。属于长期性工具。

支小再贷款

支小再贷款自2014年起向地方法人金融机构发放，引导其扩大小微、民营企业贷款投放，降低融资成本。发放对象包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和民营银行。对符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以资金支持。属于长期性工具。

再贴现

再贴现是人民银行对金融机构持有的已贴现票据进行贴现的业务，自1986年开办，2008年开始发挥结构性功能，重点用于支持扩大涉农、小微和民营企业融资。发放对象包括全国性商业银行、地方法人银行和外资银行等具有贴现资格的银行业金融机构。属于长期性工具。

4普惠小微贷款支持工具

按照国务院常务会议决定，2021年12月，人民银行创设普惠小微贷款支持工具，支持对象为地方法人金融机构，对其发放的普惠小微贷款，按照余额增量的2%提供激励资金，鼓励持续增加普惠小微贷款。目前实施期为2022年到2023年6月末，按季操作。属于阶段性工具。

抵押补充贷款

2014年，人民银行创设抵押补充贷款。抵押补充贷款主要服务于棚户区改造、地下管廊建设、重大水利工程、“走出去”等重点领域。发放对象为开发银行、农发行和进出口银行。对属于支持领域的贷款，按贷款本金的100%予以资金支持。属于阶段性工具。

碳减排支持工具

按照国务院常务会议决定，2021年11月，人民银行联合国家发改委、生态环境部创设碳减排支持工具，发放对象为21家全国性金融机构，明确支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点减碳领域。对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%予以低成本资金支持，目前实施期为2021年到2022年末，按季操作。属于阶段性工具。

支持煤炭清洁高效利用专项再贷款

按照国务院常务会议决定，2021年11月，人民银行联合国家发改委、能源局创设支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，发放对象为开发银行、进出口银行、工行、农行、中行、建行和交行共7家全国性金融机构，明确支持煤的大规模清洁生产、清洁燃烧技术运用等七个煤炭清洁高效利用领域，以及支持煤炭开发利用和增强煤炭储备能力。对于符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以低成本资金支持，目前实施期为2021年到2022年末，按月操作。属于阶段性工具。

科技创新再贷款

按照国务院常务会议决定，2022年4月，人民银行联合工信部、科技部创设科技创新再贷款，发放对象为21家全国性金融机构，明确支持“高新技术企业”、“专精特新中小企业”、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技创新企业；对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%予以低成本资金支持，按季操作。属于阶段性工具。

普惠养老专项再贷款

按照国务院常务会议决定，2022年4月，人民银行联合国家发改委创设普惠养老专项再贷款，发放对象为开发银行、进出口银行、工行、农行、中行、建行和交行共7家全国性金融机构，明确支持符合标准的普惠养老机构项目，初期选择浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份开展试点；对于符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以低成本资金支持，实施期暂定两年，按季操作。属于阶段性工具。

交通物流专项再贷款

按照国务院常务会议决定，2022年5月，人民银行联合交通运输部创设交通物流专项再贷款，发放对象为农发行、工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行共7家全国性金融机构，明确支持道路货物运输经营者和中小微物流（含快递）企业。对于符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以低成本资金支持，目前实施期为2022年，按季操作。属于阶段性工具。

来源：人民银行官网

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经