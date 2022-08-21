人民网北京8月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，针对近期全国疫情多点散发、多地频发的情况，国铁集团严格落实国家疫情防控方案第九版，采取有力有效措施，科学精准做好疫情防控工作，严防疫情通过铁路传播。目前，全国铁路运输安全畅通、平稳有序。7月以来，国家铁路日均发送旅客713万人、发送货物1042万吨，累计发送防疫物资384吨。

据国铁集团防控办负责人介绍，国铁集团高度重视疫情防控工作，召开专题会议研究铁路疫情防控工作加强措施，高效统筹疫情防控和运输畅通工作，进一步筑牢铁路疫情防控防线。

一是迅速调整运输组织。根据疫情影响和客流变化，加强与属地政府沟通，及时调整列车开行方案，暂停疫情严重地区部分始发列车，减开涉疫地区旅客列车，限售或停售涉疫地区车票，控制载客量。目前，进出海南岛的旅客列车全部调整至湛江、广州等地始发终到，西藏、新疆地区根据当地政府要求，仅保留少量旅客列车。对调整停开的列车，及时为旅客做好免费退票服务。

二是扎实做好站车防控工作。持续做好全路客运车站测温、验码等工作，严防风险人员进站上车。尤其针对长途普速旅客列车运行时间长、旅客流动性大的特点，加强宣传引导，劝导旅客规范佩戴口罩，增加非接触服务，加强列车通风消毒。对涉疫地区始发、途经的普速旅客列车，推行以车厢为单位实行静态管理，最大限度减少旅客在车厢内流动。

三是加强铁路口岸疫情防控。坚持外防输入方针，按照“一口岸一策”的要求，精准制定铁路口岸疫情防控方案；实行“人货分离、分段运输”策略，坚持人、车、物、环境“四位同防”；对口岸作业人员实行7天工作、7天隔离、N天休息的“7+7+N”等劳动组织模式，每天安排一次核酸检测。今年以来，阿拉山口、霍尔果斯、二连、满洲里、绥芬河等铁路口岸未发生疫情输入情况。

四是做好职工健康防护。组织站车从业人员做好防护，严格落实佩戴N95口罩、一次性手套和眼罩“三件套”，勤洗手、少聚集、不聚餐；调整劳动组织，对涉疫地区职工划小工作单元，对机车乘务员、列车调度员等行车关键岗位人员实行闭环管理；加强工后管理，对风险地区职工倡导“两点一线”工作生活方式，加强职工健康监测和早期筛查。

五是强化应急处置。科学统筹常态化疫情防控和应急处置。列车运行途中对接到地方防控部门协查函的涉疫人员，按规定在前方站或目的站下交处置，对涉疫旅客所在车厢进行锁闭隔离，列车终到后实行终末消毒，配合地方政府做好同车人员风险排查工作；对下车后发现的涉疫人员，按照地方政府要求，及时提供同行旅客人员信息，配合做好流调协查工作，对相关乘务和站车作业人员实行集中管控。

(责编：杨曦、高雷)

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