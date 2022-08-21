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业界共话科技赋能 描绘“十四五”电影产业发展蓝图

2022年08月21日09:49 | 来源：光明日报
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8月19日，在北京国际电影节组委会指导下，保利文化集团股份有限公司、保利影业投资有限公司主办，保利乐享文娱科技（北京）有限公司协办的第十二届北京国际电影节“电影与科技融合发展”主题论坛暨保利影业成立20周年庆活动在北京举办。来自影视与科技行业的思想者、改变者、创新者汇聚一堂，共话科技赋能，探讨以高质量发展为主题，描绘“十四五”电影产业发展蓝图。

保利集团公司党委书记、董事长刘化龙为论坛发来寄语。刘化龙指出，“十四五”期间，保利集团将坚持聚力发展、科技赋能、文化铸魂，以讲好中国故事为主旨，创造家喻户晓的“文化产品”，塑造享誉国际的“文化精品”，打造千古流传的“文化经典”。

保利文化集团党委书记、董事、总经理王波分享了关于“电影+科技”的三点体会：一是科技赋能，电影产业实现自立自强；二是科技创新，电影制作能力显著提高；三是科技引领，电影助力消费提质升级。

国家广播电视总局政策法规司司长刘俐，中国电影科学技术研究所传输放映技术研究处副处长刘知一，中国传媒大学党委常委、副校长段鹏，京东集团副总裁，京东科技集团京东云事业群总裁高礼强，保利文化集团常务副总，保利影业董事长，保利文娱科技董事长李卫强等分别作论坛主题发言。

圆桌论坛上，北京电影学院教授、科研处处长刘军，中影电影数字制作基地副总经理马平，华为中国战略市场部产业发展总监任卿，中国华信邮电科技有限公司创新业务总监张宇，爱奇艺副总裁、智能制作部负责人朱梁，各位嘉宾围绕科技赋能电影，结合各自行业先进经验，对当前5G技术、人工智能、工业互联网等科技“基建”迅猛发展趋势下，中国电影产业所要面临的发展机遇和挑战进行了探讨。

在庆祝保利影业成立20周年签约发布仪式上，共有十个项目签约。其中“公益电影放映战略合作”由保利文化与中央宣传部电影数字节目中心、北京国际电影节组委会共同签署。是保利文化作为文化央企对《“十四五”文化发展规划》“提升公共文化数字化水平”战略部署的具体贯彻落实。据李卫强介绍，“保利影业将具体实施该项目，其中包括投入农村乡镇文化终端建设，以5G数字化赋能公共文化服务供给，把服务城乡基层特别是农村作为着力点，不断缩小城乡之间的数字鸿沟。”

同时，保利文化与北京歌华签署“影视合作框架协议”；保利影业与多家单位签署战略合作协议，充分体现电影与科技融合的新业态布局。

李卫强表示，保利影业成立20周年，传承保利集团“红色基因铸魂、蓝色基因立身”的企业基因，牢记央企责任使命，坚持内容与科技融合，发展与责任兼顾：以优秀作品发出时代强音，以先进技术助力产业发展。追求卓越、领创美好，为文化强国建设贡献保利力量；团结影视、科技各方面力量，全力投入，为创造光耀时代光耀世界的中华文化而努力。 （光明日报全媒体记者温源）

(责编：杨曦、陈键)
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