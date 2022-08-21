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援藏帮扶见实效：“攀枝花经验”在木里藏族自治县“开花结果”

2022年08月21日09:53 | 来源：人民网
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进入8月，在四川省凉山州木里藏族自治县乔瓦镇簸箕箩村木里县农业产业示范园里，150亩的金丝皇菊像一块巨大的金色地毯铺在田野上。“现在正是金丝皇菊的采收时节，村民们的腰包又要鼓起来了！”木里县委书记高峰说。

这一切的丰收，离不开攀枝花对木里的帮扶。如何实现产业振兴，帮助当地村民增收致富，始终是援藏工作组的着力点。

在打赢脱贫攻坚战和推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接进程中，木里县一直是攀枝花市的对口援助帮扶县。至今，攀枝花市已派出第六批工作组进行援助帮扶。

四川省攀枝花市是国家现代农业示范区。援藏工作组经过反复调研、论证，并结合木里县当地农村经济发展的实际，多方会商达成一致看法后，引入攀枝花发展现代农业的经验，围绕农民增收和市场需求，编制了《木里县农业产业示范园规划》。木里县农业产业示范园分为种—养循环示范区、农业产业种植示范区、农业产业核心展示区3个特色区域。

据攀枝花市第六批援藏工作组领队高升洪介绍，2020年至今，攀枝花市陆续投入1600多万元用于解决示范园升级、要素集聚、经营转变、科技创新等问题，在基地提升、品种选育、融合发展上下功夫，建成了梯次错落有致、景观格局各异的现代农业示范园，全力打造现代农业提质增效的增长极。自2020年园区建设以来，解决了簸箕箩村220余名村民的务工问题；曾经的8户建档立卡户，现在实现每户年均增收6000元，有效巩固了脱贫成果。

“下一步，攀枝花将继续加大投入，不断补齐基础设施建设短板，继续整合各种优势资源，逐步将园区建设为主导产业鲜明、生产要素集聚、绿色发展显著、质量效益明显、辐射带动有力的现代农业示范园，持续推动农民稳定增收。”高升洪说。

谈到服务业发展时，木里县藏祥阁农特产品商贸有限公司负责人杨夏娜高兴地说：“今年上半年，我们经营情况良好，与攀枝花相关企业签订了380多万元订单。”

攀枝花第六批援藏工作组十分重视木里县第三产业的发展。援藏干部用一周时间走访木里县服务业企业（个体） 28户，找到了多个薄弱点：部分企业对统计知识掌握不全，导致数据漏报；没有政策激励措施，企业扩大经营意愿不强，等等。

找准问题后，具体该怎么办？援藏干部热烈讨论后一致认为：借鉴攀枝花经验，建立企业走访、部门联动、定期研判、政策激励“四个机制”，助推木里县服务业发展。

“新机制很管用，短时间里就激发了企业的活力。”木里县县委书记高峰介绍到，去年实现升规企业3户。今年上半年，全县服务业承压上涨，增加值实现11.7亿元，对全县GDP贡献率为16.9%。（周越、李正国）

(责编：杨曦、陈键)
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