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天文科普专家介绍，天空中最亮的小行星——灶神星将于8月23日冲日。届时，我国感兴趣的公众可借助双筒望远镜或小型天文望远镜对其进行观测。此后20天内，仍可寻觅其踪迹。

除了太阳、行星、矮行星及其卫星外，太阳系还有众多的小天体，小行星就是其中之一。中国天文学会会员、天津市天文学会副秘书长许文介绍，大多数小行星的轨道介于火星轨道和木星轨道之间，它们轨道的平均半径接近2.8个天文单位（一个天文单位约为1.5亿千米）。

小行星带示意图。（天津市天文学会供图）

小行星和行星，虽然名字只有一字之差，但两者有着本质的不同。“行星的质量大，形状几乎为球体，同时拥有自己的一条独立轨道。而小行星的质量要小得多，且有着不规则的外形，很多小行星也与其他‘小伙伴’共享一条轨道。”许文说。

据统计，目前已经发现了140多万颗小行星，约90%已知小行星的轨道位于小行星带。灶神星是小行星带中较大的天体之一。

灶神星的地表状况。新华社/法新

灶神星，又称第4号小行星，是天空中最亮的小行星，于1807年3月29日被发现，并以罗马神话中“灶神”的名字Vesta为其命名，中文译为灶神星。一般认为它具有类似地球的核幔壳结构，是认识类地行星起源的理想研究对象，也是国际深空探测的重要目标之一。

这是一块来自灶神星的陨石。新华社记者陈爱平 摄

“当灶神星、地球和太阳大体在一条直线上，地球位于二者中间时，称为灶神星冲日。此时，从地球上看去，灶神星达到最亮，理论上整夜可见。”许文说。

灶神星上的安东尼娅火山口。新华社/法新

本次灶神星冲日发生在8月23日。“当日太阳落山之后，灶神星将从东偏南的天空升起，子夜时分升至中天，此时有利于观测。冲日期间，灶神星的亮度可达5.6等，如果在郊区观测，由于光污染少，此亮度用肉眼是能够看到的；如果是在城市观测，由于光污染较为严重，此亮度用肉眼是很难看到的，最好是借助双筒望远镜或是小型天文望远镜。由于这颗小行星亮度不高，感兴趣的公众在观测时一定要有耐心。”许文说。

策划：刘心惠

记者：周润健

编辑：连长燕、唐健辉

新华社国内部、新华社天津分社 联合制作

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(责编：宋心蕊、杨光宇)

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