中新网8月21日电 (记者 吴涛)20日，2022中国政企数智化60人论坛云峰会以线上形式举行，该峰会旨在充分展示数字中国建设最新成果，打造一场开放共享、创新互动、安全高效的数字盛会。参会嘉宾主要聚焦各行各业数字化转型，为行业和企业的数字化转型带来宝贵经验。

20日，2022中国政企数智化60人论坛云峰会以线上形式举行。供图

十二届全国政协副主席马培华表示，在疫情的催化下，全球数字化进程加速，也倒逼企业在激烈的市场竞争中加快全面线上化、数字化和智能化的脚步，“数字经济是全球实现可持续经济增长的引擎，全球数字经济发展仍大有可为。”

中国轻工业联合会会长张崇和表示，利用数字化技术，可以精准品牌定位，扩大品牌影响，提升品牌感知度，增强品牌价值量，培育品牌专精特新，以驰名的品牌激发消费活力。

中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江。供图

中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江指出，从数字经济的构成来看，农业是将来我国数字经济发展的重要领域，乡村数字经济将得到快速发展，预计到2025年，我国农业数字经济规模将达到1.26万亿元，2035年达到7.8万亿元，2050年将达到24万亿元。

农业农村部信息中心主任王小兵表示，未来将大规模实施“互联网+”农产品出村进城工程，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，支持把直播间作为农村新基础设施纳入乡村建设行动的重要内容，深入推进信息进村入户工程，将益农信息社打造成数字乡村的“样板间”。

商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛阐述了数字经济和实体经济融合发展的路径和影响。他表示，电子商务是数字经济与实体经济的重要融合部分，是拉动产业数字化、催生数字化产业的重要引擎，也是数字经济最活跃、最集中、发展速度最快的重点领域。

还有众多企业代表分享了在数字化转型过程中积累的经验。阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能事业群新零售业务总经理胡臣杰认为，从品牌到设计，到生产制造，再到供应链，最后到C端，每一个关键节点的端路连接都可以通过数智化转型再造巨大的价值。

远东控股集团首席信息官匡光政指出，数字化不只是技术工具，必须要IT与业务融合，这样数智化能力才会塑造起来，“远东转型的目标就是全面数字化、全面智能化、全面国际化。”

圣湘生物董事长高级助理兼高级总监杨丽介绍了数智化医疗行业发展趋势，包括远程医疗或成刚需；疫情后医疗投资关注度形成小高峰；未来行业将会重点发展智慧医院等。

据介绍，中国政企数智化60人论坛旨在打造促进数智经济发展研究的高端交流平台，汇聚了信息科学、经济学、管理学等众多领域的专家学者，提供客观、独立、科学的发展战略建议，为数智经济建设贡献力量。

中国政企数智化60人论坛创办人兼秘书长、华箐汇首席执行官冷箫表示，将把中国政企数智化60人论坛长期举办下去，并打造成为国内顶级的数智化专家智库，为政企数智化专家们提供一个互动交流平台。(完)

(责编：杨曦、陈键)

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