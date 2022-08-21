人民网北京8月21日电 （记者夏晓伦）记者从廊坊市农业农村局获悉，2022年河北省农产品品牌万里行（广州站）活动在广州举办。

据了解，本次活动组织遴选了河北省50余家品牌农业企业、300多种特色优质农产品在河北优质品牌农产品展区进行展示推介，邀请粤港澳大湾区80多家采购商代表现场对接洽谈。

推介会上，来自河北省各城市的优质农产品企业对果蔬、乳制品等特色农产品进行推介，各企业推介的优质特色农产品受到在场者的热切关注与喜爱，部分产品展出仅半日就销售一空。

推介会现场。受访方供图

近年来，河北品牌发展迅猛，凭借着雄厚的农业基础、规模化产业集群、完善的产品监管机制，全力打造和叫响了一批特色品牌“金字招牌”。

有专家表示，广东与河北经济社会发展优势各异，农业互补性强，市场匹配度高。积极推进“京津冀”品牌农产品进军“粤港澳”大市场，有利于搭建起两大经济圈的合作桥梁，实现互利共赢。

廊坊市农业农村局党组书记、局长张兵告诉记者，5家廊坊企业参与该活动，目的就是借助第五届直供粤港澳大湾区农产品食品产销对接会暨第四届广州世界农业食品博览会这一大型平台，推动廊坊市品牌农产品走进全国市场。

据了解，在推介会现场，廊坊市某农产品公司就与广州市某蔬菜批发部进行了签约，金额达到人民币7000万元。对此，张兵表示，此次活动提升了廊坊市农业品牌的影响力，增加了廊坊品牌农产品的销售渠道，开拓了粤港澳大湾区市场，丰富了粤港澳大湾区市民的菜篮子。

(责编：杨曦、高雷)

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