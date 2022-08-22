制图：汪哲平

本报北京8月21日电 （记者丁怡婷）世界首个海上大规模超稠油热采开发油田投产、华北油田沁水煤层气田日产量突破550万立方米、顺北油气田落实4个亿吨级油气区……今年以来，一批油气勘探开发项目取得新进展。记者日前从国家能源局获悉：今年前7月，我国油气总产量创历史新高，油气进口规模总体稳定，有力支撑了经济社会高质量发展、保障民生需求。

今年前7月，国内原油产量1.2亿吨、同比增长3.7%，天然气产量1267亿立方米、同比增长5.4%。陆地非常规油气及海洋油气开发也取得新突破，页岩油、海洋原油、海洋天然气产量增长较快，同比分别增长14.4%、7.9%、13.6%，展现了未来油气接续发展的重要潜力。

进口方面，石油天然气行业不断巩固拓展陆路及海上进口通道，完善稳定多元的油气进口体系，促进国际贸易合作，努力化解国际市场波动带来的冲击影响，全力稳住我国油气贸易基本盘。今年前7月，我国进口原油2.9亿吨、天然气约865亿立方米，来源基本涵盖全球主要油气出口国，为保障我国能源供应稳定发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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