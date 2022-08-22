本报北京8月21日电 （记者王政）记者从近日举行的“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上获悉：十年来，我国信息基础设施实现跨越发展，建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络，全国已实现“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”。

5G基站开通数、移动电话用户数全球第一。截至7月底，全国建成开通5G基站196.8万个，所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到4.75亿户，比2021年末净增1.2亿户。

固定宽带网络规模全球最大。截至7月底，我国千兆光网具备覆盖超4亿户家庭的能力，已通达全国所有城市地区，千兆宽带接入用户规模超6570万户，比2021年末净增3100多万户。今年上半年，我国固定互联网宽带接入用户总数达5.63亿户，比上年末净增2705万户。

2015年以来连续多年组织实施网络提速降费专项行动，固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提高7倍，单位流量平均资费下降超过95%。今年上半年，移动互联网累计流量达1241亿GB，同比增长20.2%。

城乡“数字鸿沟”大幅缩小。建立完善电信普遍服务补偿机制，先后支持13万个行政村通光纤、7万个4G和5G基站建设。推动基础电信企业面向农村脱贫户持续给予五折及以下基础通信服务资费优惠，已惠及农村脱贫户超过2800万户，累计让利超过88亿元。

网民规模居世界首位，由2012年的5.64亿增长到2021年的10.32亿，互联网普及率从42.1%提升到73%。手机上网比例达99.7%，月户均移动互联网流量十年增长130多倍；融合应用走深向实，带动信息消费持续扩大升级，2021年底全国网上零售额达13.1万亿元，数字消费市场规模全球第一；工业互联网加快崛起，全面融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。

工信部有关负责人表示，下一步将持续推进以5G网络和千兆光网为代表的新型信息基础设施建设，加快双千兆网络和各领域深度融合。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经