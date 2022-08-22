国家能源局要求强化跨省跨区电力互济
确保民生、公共等重点领域用电
2022年08月22日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月21日电 （记者丁怡婷）当前我国部分地区遭受极端高温干旱天气影响，电力负荷屡创历史新高。国家能源局电力司有关负责人介绍，用电高峰时段，全国最高负荷同比增长6.4%；6月下旬以来部分流域水电来水偏少，水电机组出力受到严重影响，在用电高峰期需要采取需求侧管理和有序用电措施，以保证电力供需平衡；随着支撑性电源投产和出力情况改善，供需形势总体平稳。
近日，国家能源局先后召开华东、华中和华北等重点区域电力保供专题会，要求压紧压实地方、企业和电网电力保供责任；督促产煤地区和煤炭企业不折不扣完成增产保供任务，保障重点区域、重点电厂电煤供应；强化机组非计划停运和出力受阻监管，做到稳发满发；发挥大电网优势，强化跨省跨区电力互济；优化细化电力需求侧管理和有序用电方案，确保民生、公共等重点领域用电。
7月以来，四川平均降水量较常年同期偏少51%，水力发电能力大幅下降。针对供电紧张形势，国家电网最大限度跨省调度电力支援四川，陕西腾出输电通道全力送电四川。目前陕西宝鸡送四川德阳的直流输电通道满功率运行，省外每天向四川送电1.32亿千瓦时，甘肃启用陇南枣阳送四川广元的220千伏备用线路。
《 人民日报 》（ 2022年08月22日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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