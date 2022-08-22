本报北京8月21日电 （记者贺勇）“经过产学研用各界的共同努力，中国机器人产业发展迈上新台阶，中国已成为全球机器人最大的应用市场。”记者从正在北京举行的2022世界机器人大会获悉，2021年中国工业机器人产量达到36.6万台，比上年增长68%；服务机器人产量921.4万台，比上年增长47%；特种机器人市场规模也在稳步增长。与此同时，中国机器人产业基础能力明显提升，精密减速器等核心零部件取得阶段性突破，得到国内外整机企业的普遍认可，以机器人操作系统为代表的核心软件部分关键技术取得进展并得到实际应用。

工信部相关负责人介绍，目前全球机器人产业链、供应链你中有我、我中有你的格局不断深化，一方面国际企业更加深度地融入中国市场，多家国际机器人头部企业加强部署中国本地化研发和生产，融入中国市场。另一方面，中国机器人企业出海势头强劲，积极进行全球化布局，合作建立研发中心，减速器、伺服电机等核心零部件企业成功进入国际头部企业供应链体系，合作广度和深度不断拓展。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经