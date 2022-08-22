白 涛

习近平总书记指出，深化金融供给侧结构性改革必须贯彻落实新发展理念，强化金融服务功能，找准金融服务重点，以服务实体经济、服务人民生活为本。进入新时代，中国人寿全面贯彻落实党中央决策部署，心怀“国之大者”，积极服务国家重大战略、履行社会责任，不断改革创新，以高质量金融保险服务践行中央金融企业的使命担当。

发挥综合优势，培育企业竞争力

为引领保险行业的转型升级，中国人寿提出了“三看”标准。一看是否全面深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和党中央决策部署，落实好党中央对金融工作提出的服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的“三项任务”；二看是否坚守保险的政治性、人民性和专业性，坚持走中国特色金融发展道路；三看是否在发展中找准行业定位，坚持“保险姓保”，回归保障本源。

对于自身发展要做到“三个必须”：必须将自身发展放到国民经济最需要的领域，为国家重大战略落地、社会和谐稳定保驾护航；必须将自身发展放到人民群众最需要的领域，为促进共同富裕、守护人民美好生活添劲助力；必须将自身发展建立在强大的风险防控能力上，特别是在风险识别、风险定价、风险转移等保险当家本领上锻造独特优势。

只有做到“三看”，抓住“三个必须”，才能发挥政治优势、网络优势、客户优势、品牌优势和综合金融优势，逐步培育出公司的竞争力，让中国人寿实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

在三项任务中发挥“头雁”作用

坚持“保险姓保”，做好“保险姓保”。中国人寿充分认识自身肩负的职责定位，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，发挥“头雁”作用，引领行业积极服务国家战略与民生保障。

服务实体经济，夯实发展根基。中国人寿用一揽子举措来满足实体经济对风险保障、直接融资和银行信贷的综合金融需求，推动公司发展与实体经济互促共荣。当前，服务实体经济直接投资存量规模已超3万亿元，信贷余额达2万亿元，并持续通过债券、债权、股权等方式，加大对“两新一重”、战略新兴产业、科技创新、绿色转型等的中长期资金支持力度。

防范化解风险，干好主责主业。中国人寿充分发挥金融保险的功能作用，助力增加实体经济韧性，促进社会稳定。例如，针对突发疫情，全面推广复工复产保险，为近7万家小微企业提供风险保障。同时，中国人寿积极加强自身风险防控体系建设，坚决守牢不发生重大风险底线。

深化金融改革，创新产品服务。围绕老百姓全方位的金融需求，中国人寿持续创新产品供给，大力发展重疾险，加快拓展普惠型医疗健康保险。同时全面加快数字化转型，推动线上线下深度融合，让产品服务随时可得、随处可得，让金融保险更有速度、有温度。

在高质量发展中实现金融报国为民

金融报国、金融为民是我们必须承担的政治责任，也是推动自身高质量发展的必然要求。结合新形势新要求，中国人寿积极践行“金融为民”初心，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融保险需求，答好“保险姓保”这个时代答卷。

坚持党对金融工作的集中统一领导，以高质量党建引领高质量发展，筑牢高质量发展的政治保障。中国人寿坚持把党中央决策部署落实到主责主业和业务发展中，同时借鉴国内外保险业创新发展的有益经验，切实推动高质量发展。

坚持服务国家发展大局，聚焦主责主业增强“金融报国”的情怀和政治担当，做实高质量发展的重点领域。中国人寿始终把自身发展放到国民经济最需要的领域，把保险资金配置到中国经济“增长引擎”上，充分发挥专业优势，大力支持区域协调发展、绿色发展、乡村振兴等国家重大战略行动。

坚持以人民为中心的发展思想，充分彰显保险的政治性、人民性和专业性，站稳高质量发展的根本立场。中国人寿把满足人民金融保险需求作为培育发展动能的着力点，把“人民群众需不需要、满不满意”作为工作的评价标准，解决好老百姓的后顾之忧。

坚持一张蓝图绘到底，保持战略定力，深化改革创新，夯实高质量发展的坚实基础。中国人寿正锚定建设世界一流综合性金融保险集团的目标定位，不断增强改革攻坚的政治担当和政治自觉，围绕一流的经营效益、一流的产品服务、一流的品牌声誉、一流的公司治理、一流的创新能力、一流的资源聚集与配置能力、一流的人才队伍、一流的风险防控凝聚共识，聚力突破。

坚持统筹发展和安全，切实提升防范化解重大风险的能力，守住高质量发展的安全底线。中国人寿全面梳理、举一反三，进一步健全风险识别、预警和处置机制，提高风险防控能力，打好重大风险防范化解攻坚战。

中国人寿将始终秉承“服务国家发展大局 守护人民美好生活”的使命担当，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设世界一流综合性金融保险集团，用改革创新精神推进高质量发展，在市场搏击中创造时代价值，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献！

（作者为中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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