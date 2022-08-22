本报上海8月21日电 （记者谢卫群）在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区成立三周年之际，上海市政府出台《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区加快建设独立综合性节点滨海城市的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），赋予临港更多自主权。

《若干政策措施》以解决临港新片区重大项目建设和改革创新发展过程中遇到的政策痛点堵点问题为导向，赋予临港新片区更多改革自主权和先行先试任务，在市级事权范围内最大力度支持临港新片区深化差异化制度探索，助力临港新片区更好成为上海全市发展的“增长极”和“动力源”，推动临港新片区在新起点迈出新步伐，再上新台阶。

《若干政策措施》主要聚焦“三个坚持三个突出”。一是坚持问题导向，突出本市事权。在地方事权范围内，聚焦临港新片区功能打造和项目落地遇到的问题，推出一批针对性强、含金量高的支持政策。二是坚持效果导向，突出重大项目。围绕产业项目、市政基础设施项目、公共服务项目三大领域，从产业发展全链条、项目落地全生命周期出发，谋划改革措施，强化政策的可操作性。三是坚持目标导向，突出城市功能。围绕临港新片区“产”“城”“人”协调发展、加快建设独立综合性节点滨海城市的目标，在综合交通体系、教育资源、医疗卫生服务、人才落户管理、土地使用等方面提出一批支持政策。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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