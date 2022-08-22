本报记者 赵展慧

供干净水，开发性金融惠民生

清澈的自来水从水龙头里哗哗地流出，云南省沧源佤族自治县班老乡上班老村原党支部书记王岩团激动不已：“喝上了‘幸福水’，村里人的生活越来越美！”

近日，班老乡供水项目成功实现试通水，全乡告别了“望天水”的困境。

河水就在山脚下，但因山高坡陡谷深，“爬”不上海拔较高的山村，云南的特殊地貌造成了很多村镇的饮水难题。党的十八大以来，云南各类供水工程建设取得显著成效，但在一些地区缺水问题仍然存在，同时部分供水设施管网老化，急需改造提升。为进一步解决农村居民喝水问题，云南省2021年启动农村供水保障专项行动项目，计划建设供水工程3322处，班老乡供水项目就是其中之一。

农村供水工程覆盖全省16个州市125个县区，总投资超200亿元，这样面广点多的项目钱从哪里来？云南省水投公司副总经理梅涛说：“靠开发性金融支持。”

国家开发银行行业四部行业三处处长张扬介绍，关系国计民生的水利工程一直是开发性金融重点支持的领域，云南农村供水工程稳投资、惠民生一举多得，国家开发银行为其着手设计融资方案。

与常规基建项目相比，农村供水工程有特殊性。3322处工程分散在100多个县，情况各不相同，且单体项目小、收益不高，怎么支持？“统一规划、审批、融资，整合算大账。”开发银行云南分行客户二处副处长昌春敏说。

怎么建？开发银行联合云南省水利厅和水投公司，统一规划、统一审批，整体编制可研性报告，确定建设内容和方案。有的工程需要新建水源，有的要改造水源，有的需要新建管网引水进村入户，有的要新建净水厂改善水质……村村“细流”汇聚成“海”，工程整体供水规模达214万吨/天，设计年供水量6.79亿吨。

怎么贷？今年以来，开发银行加大对水利基础设施信贷优惠倾斜力度，在授信准入、贷款规模、贷款期限、贷款利率、绿色通道等方面给予差异化支持政策。针对云南农村供水项目，云南水投供水投资有限公司作为借款人统一融资，开发银行承诺贷款167亿元支持项目建设，贷款期限35年，启动绿色通道，从融资到授信用时仅100天。

怎么还？开发性金融支持的基建项目既有社会效益，也有经济可行性。遵循市场化原则，开发银行在长周期内为项目规划还款来源。“主要还款来源是水费。”张扬介绍，开发银行统筹设计、深入研究，助推云南农村供水工程水费改革，建立老百姓负担得起又能保障贷款偿还的水价定价机制。

新项目实施前，不少村子只有一个水表，水费难以落实到户。没有稳定的水费收入，供水设施维修养护难以持续，水质、水量难以保障，水费更难收上来。新项目实施，为家家户户安上水表，有了稳定的水费收入，保障了项目建设运营的持续推进。

“水费透明，村民们都很支持。”梅涛说。去年9月，西畴县坝尾村由于部分自来水管道老化堵塞导致停水，项目改造升级了村里的供水设施后，村民们纷纷点赞：“插卡即用，供水稳定了，水更干净了。”

开发银行投入撬动了更多资金。今年上半年，开发银行已向云南省农村供水保障专项行动发放贷款36.38亿元，推动1100项工程开工建设，带动投资86亿元。惠民生不仅体现在供水上，还体现在新增就业岗位上，工程预计能为当地带来2.7万个就业岗位，推动以工代赈稳就业。

“通过银政企合作，将开发性金融优势与政府组织协调优势、企业市场竞争优势结合起来，在不增加地方政府隐性债务的前提下，通过市场化方式支持农村供水保障项目。”张扬说，云南供水项目的融资模式将复制推广到更多地区，让更多农村居民喝上好水。

修好公路，专项债助基建提速

城里的道路双车道变双向四车道，沿途的村镇架起了高架桥，今年5月16日，位于四川广元市的国道212线宝轮至卫子段公路改建项目完工，这条纵贯广元市全境、连接城乡的道路焕然一新。

“三级公路变一级，改造路段64公里，以前路段拥堵，有时候开车要近两个小时，现在不到半小时就能到。”该项目指挥长范文伟说。

从2019年底开工至今年建成通车，范文伟明显感觉到建设速度的加快。

今年以来，为有效应对经济发展面临的压力，积极财政政策靠前发力，财政部门加快专项债券的发行、使用。四川省也同步加快专项债券发行节奏，今年6月中旬提前完成全年新增专项债券的发行。

发行节奏加快，如何尽快形成更多实物工作量？“今年以来，我们这个项目到位2亿元专项债资金，根据建设进度拨付资金，交通、财政等部门审批时间从以前的10天压缩到两天之内。”范文伟介绍，专项债的高效拨付有力推动了项目建设，截至今年3月，7亿元专项债资金全部到位，助力工程提前1个月完工。

宝轮至卫子段公路改建项目不是个例。今年，四川省级和市（州）层面都建立专项债使用的协同推进机制，对专项债项目实行挂图作战，及时协调解决项目建设难题，开设绿色通道，减少程序性耗时。同时，为了适度超前推动项目开工建设，在债券发行前，四川省还允许市县对预算已安排的专项债项目通过调度库款支付，待债券发行后及时回补库款，实现资金与项目的无缝对接，切实避免“项目等钱”的现象。

加快资金拨付“进度条”，更要把牢资金使用的“安全线”。“不仅有现场督导，还有线上监管。”范文伟说，“使用专项债券资金的企业都要开设专门监管账户，项目资金流水信息实时上传省政府债券全生命周期管理系统。”

“通过‘国库集中支付+专用监管账户+管理系统’，实现专项债券资金一竿子插到底的穿透式在线监管，既消除监管盲区，又提示资金使用进度，确保债券资金安全、精准、高效使用。”四川省财政厅相关负责人表示。

新的快速通道拓展了城市的发展空间，多个工业园区接入了交通要道；城乡通道进一步打通，有力促进了城乡旅游业的发展和人流、物流的通畅……建成3个月来，国道212线宝轮至卫子段一派车辆川流不息的繁忙景象，新道路正为广元城乡一体化发展注入新动力。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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