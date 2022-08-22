基础设施建设投资是稳定宏观经济的重要手段。近期，一系列财政、金融政策接续出台，推动基础设施建设加快形成实物工作量，更好发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。

通堵点，支持项目资本金及时到位。今年以来，一些基础设施领域的项目资本金与需求出现差距，影响了开工建设。专项债和政策性开发性金融共同发力，补充项目资本金，疏通了这一堵点，撬动更多资金支持基础设施建设。

增投入，专项债早发快用实效明显。今年以来，财政部门加快专项债发行、使用节奏，充分体现了积极财政政策靠前发力的要求。截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元，上半年已发行的新增专项债券共支持超过2.38万个项目。其中，各地共安排超过2400亿元专项债券资金用作重大项目资本金。

政策性、开发性金融创新工具加速落地。6月29日国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥。不到一个月，国家开发银行和农业发展银行分别成立专门的基础设施基金公司，并完成首批资金投放。创新金融工具与调增的政策性银行信贷额度形成组合拳，支持更多项目资本金到位，推动社会资本跟进，形成项目实物工作量。

如何确保有效投资？7月29日国务院常务会议进一步做出部署：以市场化方式用好政策性开发性金融工具，支持的项目要符合“十四五”等规划，既利当前又惠长远，主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施，不得用于土地储备和弥补地方财政收支缺口等。

“要更好提升投资的有效性，选择什么样的项目非常关键，利当前和惠长远是投资项目的取向。”国家开发银行研究院研究员沈继奔说，政策性、开发性金融要加大对重点区域、重点领域的投融资支持。

加大对重点区域的支持。沈继奔说，上半年，中西部投资增长快于东部地区，东北地区投资降幅收窄，这些地区下一步仍有较大增长空间。比如，进一步加快中西部地区传统交通基础设施建设，与东部发达地区进一步衔接，能够在建设全国统一大市场、推动各类要素畅流和提升配置效率方面发挥重要作用。

加大对重点领域项目的支持。沈继奔认为，应在网络型基础设施、产业升级基础设施等领域加大支持力度。比如在新型基础设施领域加大投融资支持力度，“新基建能够极大地促进数字经济等新兴产业发展壮大，为中国经济持续创造源源不断的新动力，政策性开发性金融要做国家新产业新动能的孵化器。”

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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