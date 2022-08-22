本报记者 原韬雄

汽笛长鸣，30辆崭新的陕汽重型牵引车和自卸车陆续离开新疆霍尔果斯综合保税区，驶向哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家。“以前，车辆出了海关我们才能申请退税，而这批出口车辆的退税款早在两个月前就到账了。”陕西重型汽车进出口有限公司办税人员田进财说。

原来是“入区退税”的政策帮了忙。今年初，为了帮助出口企业加快退税速度，西安市税务局“一带一路”税务管家团队来到公司，上门问需求、找痛点。

“我们的出口车辆出关后才能开始走退税流程，最长要等两个月。”田进财向税务管家团队介绍情况。了解到这一情况后，税务管家高阳立即找法子，为企业匹配“入区退税”政策，“商品进了综保区就能立即申请退税，不让退税款跟商品一起‘等’。”高阳说。

“有了好政策，退税速度前所未有，早上办单，下午到账，从退税提交到收款只要半天。”田进财说。

“出口退税大幅提速，加速了我们的资金流转，仅7月份就收到出口退税款2亿元，极大地缓解了公司的资金困难，也节约了融资成本，让我们开拓新兴市场的决心更大、信心更足。”陕汽进出口公司财务总监韩琳琳感慨。今年上半年，陕汽进出口公司对“一带一路”沿线部分国家出口增长160%以上。

为助力外贸企业高质量发展，西安市税务局运用税收大数据筛选出“一带一路”相关企业，形成精准目标台账，通过一对一的“税务管家”服务，提供试点政策优先落地、政策问题打包辅导、涉税诉求直通办理、项目优化专家会商、多点事项部门协作等综合支撑服务。上半年，西安市出口企业对“一带一路”沿线国家的出口保持稳定增长，办理的出口退税额同比增长15%。便捷高效的出口退税和稳外贸各项政策措施成为企业经营的坚强支撑。

不仅如此，今年6月，西安市税务局创新建立出口退税办理时限动态分析机制，确保企业应退尽退、应退快退。

今年以来，海外市场新能源需求爆发式增长，这让作为光伏产品制造商的隆基绿能科技股份有限公司资金链吃紧。

“原材料价格大幅上涨，我们生产所需的大宗材料均采用全额预付款方式，而下游需求客户付款主要为赊账，资金周转难一直是企业的困扰。”隆基绿能财务总监钱荣伟说，税务部门对企业报关金额进行实时监测，对于企业出口退税申报突增的需求，紧急协调6000多万元退税计划额度，帮助公司渡过资金难关。

在税收服务上，针对疫情冲击和国际形势影响，西安市税务局推出一系列举措为出口企业纾困解难，全面提升出口退税管理服务专业化水平。“无纸化+网上申报”搭建云端退税通道，实现企业无纸化申报全覆盖；“流程简化+容缺办理”支持企业纾困，打造链条完整、流程规范、风控严密、顺畅高效的出口退税管理新体系；“专属直联+提醒服务”提高服务效能，通过电子税务局向出口企业精准推送政策，运用“掌上通”平台等渠道开展个性化政策解读，并及时解决企业疑难问题，响应企业突发诉求。

“公司每年出口报关单有上万条，资料证明的精简和在线一站式申报把我们从繁杂的单证堆里解放出来。”对税收服务的变化，陕西嘉禾生物科技股份有限公司财务总监毛新国深有体会。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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