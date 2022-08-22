本报记者 刘新吾

夏日炎炎，重庆渝北区绿梦立交绿意盎然，三角梅、幸福树、佛甲草等花草盛开，仿佛一座立体花园。

绿色背后离不开智能喷灌系统助力。渝北区园林绿化管理中心工作人员打开手机，给智能助手发了一条信息：“开启喷雾”。几秒后，喷灌系统自动开启，给植物精准喷灌。

在重庆，智慧的触角正在延伸到各个角落，智慧交通、智慧社区、智慧零售等应用场景不断拓展，城市变得更聪明、更智慧，让生活更美好。

在国博中心地铁站出入口，电子门匾实时显示列车到达时间，方便群众乘车。重庆城市交通开发投资（集团）有限公司工作人员介绍，车站建立智慧车站综合运管平台，实现能源管控、视频分析、智慧安检等场景应用。

热水器自燃，烟感报警装置会在第一时间响起；有人从阳台抛物，高空抛物监测点将完整记录……在渝中区，这样的智慧社区管理方式，正越来越多地出现在市民生活中，保护群众生命财产安全。

在江北国际机场T3B航站楼，中建八局西南公司正在建设智慧工地，通过大数据、物联网、AI识别、三维协同等技术，提高工地建设水平。AI智能违章抓拍系统强化监管，塔吊防碰撞系统降低作业安全隐患，扬尘监控系统让工地灰尘更少。

既要拓展应用场景，又要完善信息基础设施。重庆市大数据发展局负责人说，近年来，重庆市大数据发展局正在牵头推进城市信息模型基础平台建设，打造智慧城市的基础平台，加快构建“智慧名城”。

作为科技领域关键技术，数字孪生能够高真实度还原物理城市信息，让城市空间信息更加清晰、立体感更强，为智慧城市提供了新手段。重庆市大数据发展局、市住房城乡建委等部门联合牵头、协同建设城市信息模型（CIM）平台。以此为载体，重庆实现实体城市向数字空间的全息投影，增强了基层治理灵敏感知、快速分析、迅速处置能力。

按照规划，2025年，重庆城市大脑将全面建成，数据叠加、建模、分析等数据治理支撑能力显著增强，推动数字化应用全业务覆盖、全流程贯通、跨部门协同，实现“一网统管、一网治理”。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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