本报记者 常碧罗

去年，三一重庆智能装备产业园一期在重庆两江新区投产。通过实现统一智能管理，该产业园提高了效率，年产值超100亿元。同样落地两江新区的中科摇橹船信息科技有限公司联合多家公司共同打造“5G智能焊接大数据平台”项目，优化改进焊接条件，为制造产业添动力。

这是重庆智能制造发展的缩影。近年来，重庆智能制造纵深推进，全面深化新一代信息技术与制造业融合发展，持续推动以智能化改造为重点的智能制造。截至目前，重庆累计实施4800个智能化改造项目，建设734个数字化车间和127个智能工厂，示范项目生产效率提升到58.9%；推动建设584个网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式项目。

生产效率提升33%，不良率下降44.74%，运营成本下降17.24%……在西部（重庆）科学城，重庆金桥机器制造有限责任公司与施耐德电气合作，形成了16条精益生产线和7个机加工区的精益布局，实现从数字化车间向智能工厂升级。仅用一年时间，智能化改造让企业大变样。

作为传统制造业重镇，重庆正在发生智能化深刻变革。同时，重庆加快构建“一链一网一平台”生态体系，深度赋能产业链上下游企业协同发展。全市“上云用数赋智”企业超11万家。国家工业互联网标识解析顶级节点（重庆）接入西部9省市、32个二级节点，接入2802个企业节点，标识注册量累计达到125亿，累计解析量达76亿。

大数据智能化为这个传统的制造业重镇不断赋能,“数字基建”也在提速布局。重庆成为首批5G规模组网试点城市，每万人拥有5G基站数居西部第一，国家“星火·链网”区块链超级节点落户重庆，同时还成功获批建设全国一体化算力网络国家枢纽节点成渝枢纽。

未来，随着越来越多的“智造”产业聚集，传统产业转型升级，重庆“智造重镇”日渐清晰，大数据智能化引领重庆高质量发展不断行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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