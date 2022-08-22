本报记者 王欣悦

近年来，重庆永川区积极把握智能网联汽车发展新机遇，充分利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，大力发展智能交通，并加快建设永川人工智能产业基地，构建智能硬件产业生态，探索人工智能应用新场景，着力打造全国自动驾驶全场景示范城市。

创新推动高质量发展。在璧山，比亚迪率先在重庆实现刀片电池全球量产；在渝北，长安新能源汽车项目有序推进；在涪陵，重庆华峰化工有限公司通过研发攻破“卡脖子”技术……一大批企业持续创新，带动了全市战略性新兴产业加速崛起。

近年来，重庆加快推进数字产业化、产业数字化，有效推动产业层级跃升和经济高质量发展。2022年上半年，重庆高技术制造业和战略性新兴制造业增加值分别增长7.0%和9.4%，分别高于规上工业0.7和3.1个百分点。

在重庆金康动力新能源公司车间内，超过千台的机器人挥舞手臂，关键工序100%自动化、24小时在线检测，可有效降低人力成本，确保其制造精度和产品品质。

在西部科学城江津片区（双福工业园），中国系统数字城市重庆总部等项目落地；在巴南，惠科显示模组项目已开工，年底完成主体封顶建设，达产后年产值将超过50亿元……一大批含金量高、带动性强的重大项目集中亮相。

近几年，重庆坚持科技创新与补链成群“双轮驱动”，“芯屏器核网”全产业链持续发力，全市规模以上电子制造业产值年均增长17.5%，对同期全市工业增长的贡献率达到51.1%。

在重庆国际生物城，重组疫苗生产企业博唯生物、抗体药物生产企业智翔金泰、长效胰岛素研发生产企业宸安生物等企业纷纷入驻。重庆国际生物城产值连续3年保持了20%以上的高质量增长，正建设长江流域具有影响力的国际生物城。

未来，重庆将在新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、高端装备、新材料、生物医药、节能环保等重点领域持续发力，争取到“十四五”末全市战略性新兴产业规模迈上万亿元台阶。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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