双城共建协同发展
在成渝地区双城经济圈，153个共建成渝地区双城经济圈年度重大项目正在快马加鞭建设中，累计完成投资达4599.7亿元，年度投资1287.5亿元。
凤栖湖畔，西部（重庆）科学城科技创新的“头号工程”—金凤实验室的科研人员正在忙碌。负责人徐辉表示，2025年将引育一批领军型科研人才，攻克一批引领性前沿技术，取得一批标志性原创成果，建成具有全国竞争力的生命健康创新策源地。
在成渝地区双城经济圈，这样的大型科技创新项目共有30个，已全部开工。目前，中国科学院重庆科学中心1至3号楼主体封顶，四川转化医学国家重大科技基础设施项目医学大楼已完成消防验收，华为·成都智算中心项目（一期）已上线运行。
今年以来，重庆、四川两地全面贯彻落实党中央、国务院和两省市党委、政府关于加快推动成渝地区双城经济圈建设决策部署，以重大项目为抓手，充分发挥两省市领导联系重大项目机制作用，抢抓适度超前开展基础设施投资的政策机遇，协同加强项目服务调度，协调解决项目要素制约，为推动成渝地区双城经济圈建设提供有力支撑。
互联互通的步伐在加快。渝昆高铁（川渝段）、涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程等25个项目超额完成时序年度投资任务。乌江白马航电枢纽主体工程已经开展二期临时设施建设。
现代产业体系协同推进。重庆腾龙5G产业园、宜宾锂电产业项目等56个项目超额完成时序年度投资任务。璧山中新智能产业园项目（一期）开工建设，京东方重庆第六代AMOLED面板（柔性）生产线开展试运行，成都产业集团电子信息产业基础设施项目基本完工。
生活服务更加便捷可及。成渝地区双城经济圈便捷生活行动事项（第二批）通知，要求交通通信、就业社保、教育文化等方面27类事项便捷化年底前实施到位。大巴山国际旅游度假区、内江沱江流域水环境综合治理、西南大学宜宾产教融合实训基地建设（一期）等10个项目超额完成时序年度投资任务。
《 人民日报 》（ 2022年08月22日 19 版）
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