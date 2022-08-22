原标题：青海：打造国家清洁能源产业高地

由青海省人民政府主办的2022“一带一路”清洁能源发展论坛近日在西宁举行。本次论坛以“发展清洁能源，助推绿色低碳”为主题，以推动实现“碳达峰、碳中和”目标为契机，以省部共建国家清洁能源示范省为牵引，高质量打造国家清洁能源产业高地为目标，全力推进具有国际影响力、行业引领性、品牌美誉度的交流合作平台。

双轮驱动，政企协同共建国家清洁能源产业高地

青海，作为国家重要的生态安全屏障，依托地域优势和产业优势，清洁能源发展态势强劲，成绩显著，形成了风水光齐发展的新能源产业格局。

截至到2022年6月底，青海省总装机容量4325万千瓦，清洁能源装机和发电量占比分别达到90.9%和84.8%。风电、太阳能发电装机占比达61.8%。

青海省能源局副局长金耀平在会上表示，打造国家清洁能源产业高地是能源革命赋予青海的时代机遇，更是青海实现高质量发展的现实路径。未来，青海将紧抓“双碳”机遇，加力推进国家清洁能源示范省建设，为全国能源清洁低碳转型做出贡献。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总经理吴启仁在会上表示，三峡将青海省作为发展清洁能源的重点区域，合作成果丰硕，投资建设的项目遍及海西、海南等新能源产业基地，多个项目成为推动我国新能源产业高质量发展的重要里程碑。

建言献策，大型风光基地驱动清洁能源规模化发展

近年来，随着海南、海西两个千万千瓦级可再生能源基地初步建成，大型风光基地建设为青海打造国家清洁能源产业高地提供了有力支撑。

对于青海大型风光基地建设，电力规划设计总院副总工程师王霁雪认为，青海未来的发展通过有带动作用的大型项目作为支持，依托沙戈荒和一体化两类大型基地促进清洁能源规模化发展，支持基础设施的补强以及产业的创新发展，以及清洁能源产业和其他产业的融合，促进青海清洁能源高质量发展。

水电水利规划设计总院综合能源部主任工程师李少彦建议，服务我国“双碳”目标，依托青海清洁能源资源优势和国家“沙戈荒”大基地规划布局，加快打造国家清洁能源产业高地，积极推进第二条特高压外送通道落地，提前谋划后续新增特高压外送通道。

明阳集团总工程师贺小兵认为，“沙戈荒”在“十四五”乃至“十五五”是新能源主力战场，主要解决了多种能源的综合应用、新能源土地用地和供给侧改革等问题，是清洁能源规模化发展的助推器。

实干笃行，一流清洁能源企业积极打造“青海模式”

打造全国清洁能源产业高地，青海吸引了全球清洁能源一流企业的关注。而青海建立清洁能源生态圈、打造清洁能源产业链的优势，为不同类型的能源企业提供了投资融合与协同发展的重大机遇。

阳光电源光储集团副总裁张显立在会上表示，作为全球规模最大，技术最先进的逆变器储能生产企业之一，阳光电源为应对青海更大规模的发展，思考要把设备和系统做得越来越安全可靠，经济性上成本越来越低，解决好电源与负荷协同的问题，更能符合青海的发展。

在能源低碳转型清洁发展方面，青海油田立足自身发展优势，打造“油气热电氢”综合能源供应体。中国石油青海油田公司副总经理洪晓煜表示，青海油田以保障国家能源安全、增加清洁能源供应为首要责任，坚持油气与新能源并举思路，以油气与新能源融合发展为路径，发挥优势，开放合作，打造“油气热电氢”多能互补低碳能源生态圈，实现跨领域跨行业协同发展，助力青海省加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

此外，隆基氢能的全国首套4000标方的制氢设备系统，已在青海第一个通过调试。隆基氢能产品及解决方案营销总监康凯表示，期望隆基氢能能够在能源行业提供绿色氢能。

而作为光伏组件设备企业，晶澳太阳能中国区技术支持部总监于红伟在会上表示，晶澳在主流p技术和新兴n型电池技术上在行业均有领先水平，能够为不同类型光伏电站提供高性价比产品，期待能在青海建设国家能源产业高地浪潮中抢占先机。

(责编：赵竹青、陈键)

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