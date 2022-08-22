ÐÂ½®×¥ºÃÒßÇé·À¿Ø ¶à´ë²¢¾Ù±£ÕÏÅ©ÒµÉú²ú
¬¡
ÔÚÐÂ½®²ý¼ª»Ø×å×ÔÖÎÖÝÆæÌ¨ÏØ´óÈªËþËþ¶û×åÏçµÄÂóÌïÀï£¬ÁªºÏÊÕ¸î»úÔÚÊÕ¸îÐ¡Âó¡£ ÐÂ»ªÉç¼ÇÕßÕÅÐ¥³ÏÉã
ÐÂ»ªÉçÎÚÂ³Ä¾Æë8ÔÂ21ÈÕµç£¨¼ÇÕßÂíïÇ£©¼ÇÕß21ÈÕ´ÓÐÂ½®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇøÈËÃñÕþ¸®ÐÂÎÅ°ì¹«ÊÒÕÙ¿ªµÄÐÂ¹Ú·ÎÑ×ÒßÇéºÍÒßÇé·À¿Ø¹¤×÷Çé¿öÐÂÎÅ·¢²¼»áÉÏ»ñÏ¤£¬µ±µØÅ©ÒµÅ©´å²¿ÃÅ¶à´ë²¢¾ÙÈ·±£¡°ÈýÏÄ¡±Å©ÒµÉú²ú¡£
ÐÂ½®Å©ÒµÅ©´åÌü¸±Ìü³¤Àî¾§½éÉÜ£¬ÐÂ½®×é½¨¡°ÈýÏÄ¡±Å©»ú¿çÇø×÷Òµ×¨°à£¬Îª¿çÇø×÷ÒµÁªºÏÊÕ¸î»úºÍÔËÊä³µÁ¾Ãâ³ýÍ¨ÐÐ·Ñ¡¢¿ª±ÙÅ©»ú¼ÓÓÍÂÌÉ«Í¨µÀ£¬ÎªÅ©»ú×÷ÒµÈËÔ±Ìá¹©·ÀÒß¡¢Í¨ÐÐ¡¢×÷ÒµÐÅÏ¢ºÍºóÇÚ±£ÕÏ·þÎñ¡£Ä¿Ç°£¬ÐÂ½®ÏÄÊÕ½ø¶ÈÒÑ¹ý¾Å³É£¬ÏÄÖÖ¹¤×÷ÒÑ»ù±¾½áÊø£¬ÏÄ¹Ü¸÷Ïî´ëÊ©ÂäÊµµ½Î»£¬ÔÚÌï×÷Îï³¤ÊÆÁ¼ºÃ¡£
Îª±£ÕÏÒßÇéÆÚ¼äÊß²Ë¹©¸ø£¬ÐÂ½®Å©ÒµÅ©´å²¿ÃÅ¼ÓÇ¿Êß²ËÉú²ú»ùµØ¼äµÄ»¥ÖúºÏ×÷£¬¶Ô³ÉÊìÊß²Ë¼°Ê±²ÉÊÕÉÏÊÐ£¬Ôö¼Ó¹©Ó¦£¬Í¬Ê±ÅäºÏ½»Í¨¡¢¹«°²µÈ²¿ÃÅ³©Í¨ÏÊ»îÅ©²úÆ·¡°ÂÌÉ«Í¨µÀ¡±£¬È·±£Ö÷ÒªÊß²Ë²úÆ·¡°½øµÃÁË³Ç¡¢ÈëµÃÁËµê£¬²»ÍÑÏú¡¢²»¶Ïµµ¡±¡£
ÐÂ½®Å©ÒµÅ©´å²¿ÃÅ»¹»ý¼«Ðµ÷½â¾öÅ©ÒµÉú²úºÍÖØÒªÅ©²úÆ·±£¹©·½Ãæ·¢ÏÖµÄÀ§ÄÑºÍÎÊÌâ£¬×é½¨Ó¦¼±´úÊÕ´úÖÖ×÷Òµ¶Ó£¬ÓëÏà¹ØµØÖÝ¼°ÆóÒµÐµ÷¶Ô½Ó£¬°ïÖúÒòÒßÇéÎÞ·¨·µÏçÅ©Ãñ¡¢¸ûÖÖÀ§ÄÑ¼ÒÍ¥¿ªÕ¹Å©ÒµÉú²ú£¬È·±£ÖÐ¸ß·çÏÕÇøÄÚÅ©»§Ìï¿éÓ¦ÊÕ¾¡ÊÕ¡¢Ó¦ÖÖ¾¡ÖÖ£¬¸÷ÏîÌï¼ä¹ÜÀí¹¤×÷²»µ¢Îó¡£
×ÔÖÎÇøÎÀ½¡Î¯µ³×é³ÉÔ±ºúÖ¾´º½éÉÜ£¬21ÈÕ0Ê±ÖÁ21Ê±£¬ÐÂ½®ÐÂÔöÈ·Õï²¡Àý2Àý£¬ÐÂÔö±¾ÍÁÎÞÖ¢×´¸ÐÈ¾Õß164Àý£¬ÐÂÔö¾³ÍâÊäÈëÎÞÖ¢×´¸ÐÈ¾Õß2Àý¡£½ØÖÁÄ¿Ç°£¬17¸öÏØÊÐÇøÁ¬Ðø7ÌìÎ´±¨¸æÐÂÔö¸ÐÈ¾Õß£¬22¸öÏØÊÐÇøÁ¬Ðø3ÌìÎ´±¨¸æÐÂÔö¸ÐÈ¾Õß£¬ÒßÇé·¶Î§ÊÕÕ¡£
·ÖÏíÈÃ¸ü¶àÈË¿´µ½
ÍÆ¼öÔÄ¶Á
- ½ËÕÐìÖÝ£ºÀÏ¹¤Òµ»ùµØ»»ÐÂÑÕ ÂÌÉ«·¢Õ¹Ó»ØÂÌË®ÇàÉ½
- ¡¡¡¡ÈËÃñÍøÐìÖÝ8ÔÂ21ÈÕµç £¨¼ÇÕßËï²©Ñó£©¡°¹ýÈ¥µÄÂí×¯£¬ÌìÊÇ»ÒµÄ£¬µØÊÇºÚµÄ£¬Ã»ÈËÔ¸ÒâÀ´ÕâÀï£¬¶øÏÖÔÚµÄÂí×¯£¬ÌìÊÇÀ¶µÄ£¬Ê÷ÊÇÂÌµÄ£¬»¹ÓÐÁË4A¼¶¾°Çø£¬ÈºÖÚÒ²ÒÀ¿¿ÂÃÓÎ²úÒµ¸»ÁËÆðÀ´¡£¡±ÐìÖÝÊÐ¼ÖÍôÇøÅË°²ºþ½ÖµÀÂí×¯´åÏã°üÎÄ»¯´óÔº¸ºÔðÈËÀ÷»ÛÇä¸æËß¼ÇÕß¡£¡
- ¾©½ò¼½Å©²úÆ·¡°½ø¾ü¡±ÔÁ¸Û°Ä´óÊÐ³¡
- ¡¡¡¡ÈËÃñÍø±±¾©8ÔÂ21ÈÕµç £¨¼ÇÕßÏÄÏþÂ×£©¼ÇÕß´ÓÀÈ·»ÊÐÅ©ÒµÅ©´å¾Ö»ñÏ¤£¬2022ÄêºÓ±±Ê¡Å©²úÆ·Æ·ÅÆÍòÀïÐÐ£¨¹ãÖÝÕ¾£©»î¶¯ÔÚ¹ãÖÝ¾Ù°ì¡£ ¾ÝÁË½â£¬±¾´Î»î¶¯×éÖ¯åàÑ¡ÁËºÓ±±Ê¡50Óà¼ÒÆ·ÅÆÅ©ÒµÆóÒµ¡¢300¶àÖÖÌØÉ«ÓÅÖÊÅ©²úÆ·ÔÚºÓ±±ÓÅÖÊÆ·ÅÆÅ©²úÆ·Õ¹Çø½øÐÐÕ¹Ê¾ÍÆ½é£¬ÑûÇëÔÁ¸Û°Ä´óÍåÇø80¶à¼Ò²É¹ºÉÌ´ú±íÏÖ³¡¶Ô½ÓÇ¢Ì¸¡£¡
Ïà¹ØÐÂÎÅ
- ä¿ÏØÊµÊ©Å©ÒµÉú²úÉç»á»¯·þÎñ·É·ÀÏîÄ¿Ö²±£ÎÞÈË»úÅ©»§Ãâ·ÑÓÃ
- ½ËÕµ÷¶È²¿Êðµ±Ç°Å©ÒµÉú²úÖØµã Í³³ï×¥ºÃÒßÇé·À¿ØºÍ´º¼¾Å©ÒµÉú²ú
- ºÓÄÏÎè¸ÖÊÐÒÑ·¢·Å³ö60Óà·ÝÅ©»ú¿çÇø×÷ÒµÖ¤
- ÄþÃ÷£º»úÐµ»¯ÖúÁ¦Õ¥¼¾¸ÊÕáÊÕ¸î
- ¶à´ë²¢¾Ù ºÓ³ØÊÐÈËÃñÒ½ÔºÈ«Á¦×¥ºÃÒßÇé·À¿Ø¹¤×÷
- ÇÐÊµ×¥ºÃ¶¬´ºÊß²ËÉú²ú È·±£´º½ÚÊÐ³¡ÎÈ¶¨¹©Ó¦
- ½øÒ»²½¼ÓÇ¿ÒßÇé·À¿Ø·¨ÖÎÐû´«½ÌÓý¹¤×÷
- Î÷ÄþÊÐÎÄ»¯ÂÃÓÎ¹ãµç¾ÖÕÙ¿ªÒßÇé·À¿Ø¹¤×÷×¨Ìâ»áÒé
- °²»ÕÊ¡½ô¼±²¿Êð×öºÃÔÖºóÅ©ÒµÉú²ú»Ö¸´
- ¡°90ºó¡±Âó¿Í£º³Ö±±¶·µ¼º½ÂóÌï¡°ÌÔ½ð¡±
¿Í»§¶ËÏÂÔØ
ÈÈÃÅÅÅÐÐ
- 116-24ËêÇàÄêÈËÊ§ÒµÂÊÉýÖÁ19.9%¡
- 2¶¨ÁË£¡¹ú¼Ò¼¶ÈÚÃ½ÔÆÆ½Ì¨£¡
- 3½µÏ¢À´ÁË£¡8ÔÂMLFÀûÂÊÏÂµ÷10¸ö»ùµã
- 4ÍøÂçÇ¿¹ú·Ç·²Ê®Äê£ºÍøÐÅÊÂÒµÈ¡µÃÀúÊ·ÐÔ³É¾Í
- 5ÖÐÑëÍøÐÅ°ì£º¡°ÇåÀÊ¡±ÐÐ¶¯ÒÑÇåÀíÎ¥·¨ºÍ²»¡
- 6ÖÐ¹úÕâÊ®Äê£º´ÓÍøÂç´ó¹úÏòÍøÂçÇ¿¹úÀ«²½Âõ½ø
- 7¡¶¶ÀÐÐÔÂÇò¡·ÖÐÃ»ËµµÄ¶¼ÔÚÕâÀïÁË
- 817²¿ÃÅ£º×¡·¿Õþ²ßÏò¶à×ÓÅ®¼ÒÍ¥ÇãÐ± ¸÷¡
- 9ÑëÐÐÏÂµ÷MLF¡¢Äæ»Ø¹ºÀûÂÊ10¸ö»ùµã£¬¡
- 10×¡½¨²¿£º¡°Ê®ËÄÎå¡±ÆÚ¼ä È«¹ú¼Æ»®³ï¼¯½¨¡
Ìá¹©ÐÂÎÅÏßË÷
- ÆÀÂÛ
- ¹Ø×¢