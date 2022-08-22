农业农村部部署打好秋季重大病虫害防控攻坚战
2022年08月22日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京电（记者于文静）当前秋粮已进入产量形成关键时节，也是水稻“两迁”害虫、稻瘟病等秋粮重大病虫发生和防控关键时期。农业农村部要求各地落实落细防控措施，全力以赴打好防控攻坚战。
这是记者8月19日从农业农村部了解到的消息。
农业农村部有关负责人表示，在各级党委政府重视和农业农村部门努力下，今年秋粮重大病虫防控取得阶段性成效，没有对生产造成明显不利影响。但7月下旬以来，发生面积、虫口密度上升迅速。水稻重大病虫累计发生5.3亿亩次，比7月中旬增加85%。加上秋季温度偏高、台风活动活跃，重大病虫呈偏重发生态势，部分地区存在较大成灾风险，防控工作仍丝毫不能放松。
农业农村部要求，各地要坚定确保病虫危害损失控制在5%以内、提高统防统治和绿色防控覆盖率目标任务不动摇，抓好秋粮重大病虫防控。要做到防控责任再压实，监测预警再加密。层层压实属地防控责任，并加密监测调查，及时发布预警信息，指导农民适时防控。
同时，要做到防控措施再优化，统防统治再加力。大力推广绿色防控和农药减量技术，针对高温干旱等气候特点，指导农民合理调整用药种类、施药时间，确保防控用药安全。尽快统筹用好中央农业生产救灾资金，积极争取地方财政支持，通过购买服务等方式，大力推进统防统治，适时组织应急防治。
(责编：王震、陈键)
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