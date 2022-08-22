韩啸、白舸

夜幕降临，安珊萱带着她八岁的儿子提前40分钟到达电影院，候场大厅里已经站满了早到的观众。作为北京国际电影节的常客，这是安珊萱今年北影节看的第三场电影：她一共买了12场电影的票，总票价超过700元。

“北影节太火爆了。”安珊萱说，“热门场次一票难求，我定了闹钟才能抢到票。”

自本月13日开幕以来，北影节为北京电影市场复苏注入了新动力。10日中午12点开票，多场热门电影几乎立刻售罄。

安珊萱说，北影节上映了很多高质量影片，能满足亲子、中年观众等不同人群的需求。“比如今晚的电影是一部粘土题材动画片，我给儿子提前看过一些电影照片，他很感兴趣。”

在北影节推动下，多部暑期档电影吸引大批观众走进影院享受清凉夏日。灯塔专业版数据显示，截至8月16日，2022年中国暑期档电影票房达77.5亿元（含预售），超出去年暑期档4亿元，总出票1.98亿张，总场次2503万场。

猫眼研究院高级分析师刘振飞表示，无论是影院场次规模还是热门影片供给，目前的暑期市场都已恢复到最佳水平。

今年上半年，受散发疫情影响，中国电影票房较去年下滑较大。为提振行业信心，各地政府相继推出补贴、减免房租、发放消费券等助企纾困政策。国家电影局近日宣布，8至10月开展2022年电影惠民消费季活动，联合电影票务平台，发放1亿元观影消费券。

浙商证券研报认为，亿元观影补贴有望拉动5到10亿元票房增量，促进行业需求端回暖，进而催化供给端释放优质产能。

数据分析机构艾媒咨询预计，当前中国线下影视行业受到较大冲击，但随着疫情缓解以及人均文化娱乐支出增加，中国影视行业市场规模有望在2024年达到3618亿元。

除电影行业外，运动市场表现也亮点频现：疫情下“健身热”吸引更多消费者购买付费健身课程，飞盘和桨板等潮流运动在社交平台上迅速走红……一些业内人士认为，从长期看，那些能抓住契机创造独特价值、勇于创新的健身房会在应对疫情考验中脱颖而出。

适应性和灵活性是一些健身机构迎难而上的重要途径。例如，位于北京的洛客空间就较早地推出了线上收费课程，通过社交软件与会员们在群组里保持互动。这家机构的负责人楚振告诉记者，居家锻炼的便捷性满足了很多人在疫情期间的运动需求。

行业数据显示，与去年相比，不少健身应用软件的月活跃用户数量都实现了不同程度增长。

“疫情最严重的时候，我会和小伙伴约好一起上健身房的线上课程。”25岁的子璇是一名长期健身爱好者。今年，她花2万元买了48节私教课，“这是我最近最大的一笔运动开销”。

随着生活水平提高，运动的作用正得到越来越多人的重视。《2022国民健身趋势报告》显示，中国7岁及以上年龄人群中，每周至少参加1次体育锻炼的人数比例为67.5%，较2014年增长18.5%。

值得注意的是，运动类型不仅仅局限在传统健身房内，桨板、飞盘、骑行、露营等潮流户外活动迅速在社交平台走红。

楚振也是一名飞盘爱好者，他最多一周参加过8次飞盘活动。“飞盘不仅仅是一项运动，它能让你找到专心投入一件热爱的事，进入精神高度紧张和集中的状态。”

洛客空间在传统培训和私教课程外开设了飞盘和户外课程。“这些课程很受欢迎，因为它们不受疫情限制，参与度高、对新手很友好。”

京东数据显示，在“8·8北京体育消费节”期间，运动相关的服务和实体物品消费热度均迅速攀升。运动户外服务订单量环比上涨56%，户外鞋服成交额同比增长81%，骑行运动成交额同比增长55%，游泳用品成交额同比增长79%。

（记者韩啸、白舸）新华社北京8月20日电

(责编：王震、陈键)

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