新华社上海8月20日电（记者杨有宗）记者20日从上海市政府新闻发布会获悉，成立满3年的中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正在加快建设具有较强国际影响力、竞争力的特殊经济功能区和现代化新城。未来将实行更大程度的开放压力测试，在跨境金融、离岸贸易、数字经济等若干重点领域开放上迈出更大步伐。

从2019年8月20日揭牌成立至今，临港新片区累计签约前沿产业项目超300个，总投资超过4200亿元，世界级、开放型、现代化的产业体系正加快构建。

“更加着力于世界级产业集群打造，让先进制造业成为临港新片区发展的重要支撑。”上海市委常委、临港新片区党工委书记陈金山说，到“十四五”末，临港新片区规上工业总产值将达到5000亿元，年均增速25%。形成智能新能源汽车、高端装备、集成电路三大千亿级产业集群。

临港新片区提出，未来将更加着力于科技研发，让科技创新成为临港新片区发展的内在动力。到“十四五”末，临港新片区将力争引进培育8家以上国际一流的高水平实验室，30家新型研发机构，1000家以上高新技术企业。

推动临港新片区在新起点迈出新步伐，上海市政府制定了《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区加快建设独立综合性节点滨海城市的若干政策措施》。在地方事权范围内，聚焦临港新片区功能打造和项目落地遇到的问题，推出一批针对性强、含金量高的支持政策。

上海市政府副秘书长、上海市发展改革委主任华源介绍，上海将进一步优化临港新片区人才落户政策，赋予临港新片区引进非上海生源应届高校毕业生重点扶持用人单位推荐权。在临港新片区工作的非上海本市户籍人才缴纳个税或社保满1年及以上，在临港新片区限购1套住房，所购住房自合同网签备案满7年后可转让。

(责编：王震、陈键)

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