数字经济为高质量发展蓄能
新华社南昌8月21日电（记者程迪、贾伊宁）一套数字化系统连接100万名电子研发工程师、10万家上下游工厂、210多个国家的客户……位于江西省上饶市的江西捷配工业互联网有限公司内，产能匹配、物流信息、产品溯源数据在“工业大脑中心”显示屏上实时呈现。
该公司总经理黄成介绍，通过这套自主研发的数字化系统，企业可对订单进度实时跟踪分析，及时准确掌控每一条生产线的运行情况，确保订单按质按时完成。
在数字经济驱动中国经济高质量发展的浪潮中，江西捷配工业互联网有限公司“工业大脑中心”是生动的缩影。
8月20日至21日，2022中国数字经济产业大会在江西省上饶市举行。来自全国各地的300余名数字经济领域的专家学者、企业负责人会聚在此，共论数字经济发展成果、共商数字经济发展前景。
中国科学技术协会党组副书记徐延豪表示，发展数字经济将推动可持续发展，中国高度重视数字经济，出台《网络强国战略实施纲要》《数字经济发展战略纲要》等政策文件，从国家层面部署推动数字经济发展。
数据显示，从2012年至2021年，中国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。数字经济已成为驱动中国经济高质量发展的新引擎。
数字经济不仅让产业链、供应链更加协同高效，也悄然改变着各地产业生态及发展路径。在本次大会举办地江西，今年上半年，全省规上数字经济核心产业营业收入4213.48亿元，同比增长15.1%。今年，江西把发展数字经济上升为“一号发展工程”，力争用5年左右时间实现数字经济规模倍增、占全省GDP比重达到45%左右，努力成为全国数字经济发展新高地。
《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，中国数字经济规模连续多年位居世界第二。
“作为数字化发展最活跃的国家之一，中国加速推动传统产业数字化转型，在社会治理、公共服务、生产生活、民生保障等领域多应用场景加速创新，应用广度、深度不断拓展。”中国电子科技集团有限公司副总经理吕卫平说。
这个暑假，江西省宜春市靖安县中源乡迎来大批游客避暑。当地通过视频监控、LED交通诱导屏等200多个传感器设备，实现“人物联动”及“物物联动”两大应用场景功能，景区有序管理只需“一张图”。
不仅是旅游业，数字技术正向全领域渗透融合：智慧医疗、远程问诊，提高了救治效率，让看病更加便捷；通过智慧道路、信号灯和导航体系，数字治“堵”的实践正在展开；商事制度改革和“城市大脑”有机结合，让更多部门实现政务数字化协同……
中国工程院院士张宏科等专家认为，以5G、人工智能为代表的技术进步和产品创新快速演进，数据要素化进程稳步推进，数字经济制度环境不断优化，数字经济在国民经济中的支撑作用更加明显。
业内人士认为，当前数字经济发展持续走深走实，带动经济社会发展各领域全过程升级变革，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构的关键力量。
有专家指出，中国数字经济在高速发展的同时，仍面临数字经济基础设施建设较为滞后、“产学研”生态有待进一步优化、全球数字经济发展竞争激烈等问题。
中国电子商会会长王宁等专家建议，加快发展壮大数字经济，各方应积极开展核心技术协同攻关，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，推动各领域数字化转型，共同营造数字经济创新生态。
“中国应积极参与数字领域国际合作，构建数字技术、产品、服务的标准、规则与治理方案，推动数字经济向更加开放、包容的方向发展。”徐延豪说。
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