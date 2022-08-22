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齐齐哈尔烤肉：唇齿留香的城市名片

梁冬、魏弘毅、唐铁富
2022年08月22日08:56 | 来源：新华社
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　　铸铁盘，炭火烤，大片牛肉蘸干料，咬一口唇齿留香。

　　齐齐哈尔烤肉根植于本地文化，发展于中国东北的工业化进程中。而今，齐齐哈尔烤肉的招牌越擦越亮，产业不断提档升级——养殖提质、加工增效、宣传发力。

　　吃纯天然草料，饮嫩江水，分区养殖，定期体检……齐齐哈尔市的一家养殖场，精心饲养着近9千头牛。“一头牛能出550至650斤肉，屠宰之前会进行抽血化验和肉质检测，保证食用安全、口感好。”养殖场负责人马红沙说。

　　目前，齐齐哈尔市域内有万头肉牛规模养殖场5个、肉牛饲养量150万头左右，高端肉牛饲养量不断增加。

　　切割、分拣、拌料、包装……走进黑龙江省齐函杨佳清真肉业有限公司，厂房机器轰鸣，工人操作有序。每5秒钟，这里就有一箱烤肉打包运往全国各地。

　　“不同部位切多厚、烤多久有最佳口感，都有讲究。”公司负责人杨宁向记者介绍，从切割厚度到储存温度，从烹饪技巧到拌料配方，就连摆盘样式都有详细的说明——牛眼肉须解冻6小时以上、和牛牡蛎肉切成4毫米片……详尽的操作规程，背后是牛肉生产加工标准的精细化。

　　漫步齐齐哈尔街头，林林总总的烤肉店是这个城市最具特色的街景。为擦亮烤肉招牌，齐齐哈尔市今年先后组织举办各种烤肉主题活动10余场，推动齐齐哈尔烤肉成功入选齐齐哈尔市非物质文化遗产。今年6月，齐齐哈尔被世界中餐业联合会授予“国际烤肉美食之都”称号。

　　齐齐哈尔市商务局局长赵军表示，近年来市政府牵头“取经”，学习考察“沙县小吃”等饮食品牌经验。齐齐哈尔市还利用哈洽会、服贸会、厦门餐博会等平台进行推广宣介，与黑龙江大学、齐齐哈尔大学等机构开展合作培养人才，支持组建烤肉产业协会……一系列举措使烤肉经济进入发展快车道，组织化程度大大提高。

　　据了解，齐齐哈尔烤肉在全国已经开设店面11000多家，年营业收入近200亿元，仅在齐齐哈尔就带动约20万人就业。

　　“烤肉早就成了齐齐哈尔人日常饮食的一部分。我爱吃烤肉，也希望把烤肉文化推向全国，甚至世界。”马红沙说完，转身走进了一家餐饮门店，准备招呼客人。

　　不一会儿，客人们涌进烤肉店。大盘肥牛上桌，碟中调料备齐，几轮推杯换盏，唠唠家长里短，生活的酸甜苦辣氤氲在蒸腾而上的香气里，飘向烟火人间。

　　(记者梁冬、魏弘毅、唐铁富)

　　新华社哈尔滨电

(责编：王震、陈键)
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