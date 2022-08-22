新华社开罗8月19日电（记者姚兵、罗晨）在非洲北部埃及首都开罗以东约50公里的一片沙漠中，炎炎烈日下，一栋栋高耸的大楼在扬起的黄沙中若隐若现，从远处望去，仿佛广袤沙漠中的海市蜃楼。

“2019年之前，这里全是沙漠，我们用了不到4年时间就建了20栋高楼。能参与这一项目的建设，我感到非常自豪。”瓦利德·拉马丹说。

拉马丹是埃及新行政首都中央商务区项目的一名埃方技术工程师。这一项目总占地面积约50.5万平方米，包含20个高层建筑单体及配套市政工程，由中国建筑股份有限公司埃及分公司（以下简称“中建埃及”）承建。

在整个中央商务区项目中，最引人注目的就是即将成为非洲第一高楼的标志塔项目，标志塔主体结构高度373.2米，塔冠最高点385.8米。“在标志塔项目工作，让我学到了在沙漠里建摩天高楼的许多先进技术。”拉马丹说。

标志塔建设团队应用爬模技术，每4天就能完成一层楼的施工。超高压泵送技术将混凝土输送到超过500米高的地方。外挂式动臂塔吊可以将各种施工材料吊运至标志塔顶。标志塔项目中方技术工程师陈柏宏说：“整个塔楼施工过程当中，我们把这些技术都传授给了埃方同事，结下了深厚的异国师徒情谊。”

“我们会跟埃及同事学习当地语言，他们也会跟我们学说中文。”陈柏宏说，中央商务区项目除了助力埃及基础设施建设和带动国家经济发展，也增进了两国民众间的相互交流，加深了对彼此国家的了解。

中建埃及总经理常伟才说，中央商务区项目已完成全部20栋楼的施工，目前全面进入装修和机电安装阶段。预计项目明年年初开始陆续交工，到明年年底整个项目会全部竣工。

“项目建设期间，我们大量聘用埃及工人、大量使用当地产品，直接或间接带动了3万多人的就业，带动了埃及建筑产业的发展。等明年底项目结束后，这个项目培养的技术工人和当地的工程师将会继续为埃及的建设发挥更大作用。”常伟才说。

(责编：王震、陈键)

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