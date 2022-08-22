杨 仑 郝晓明

提起中国机器人的发展，新松是一个绕不开的名字。

前有蒋新松院士开拓了我国机器人科研事业；后有以他名字命名的、创造了我国机器人行业百余项第一的新松机器人自动化股份有限公司（以下简称新松机器人）。

8月17日，习近平总书记来到新松机器人，鼓励大家“只争朝夕突破‘卡脖子’问题，努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里”。

自主创新，是新松机器人始终坚守的信念。

成立22年来，新松机器人从无到有、从弱到强，成长为国际上机器人产品线最全的企业之一，拥有集核心技术、核心零部件、核心产品与行业系统解决方案为一体的全产业价值链，产品已出口至40多个国家和地区。

自主研发核心技术 助力制造业迈上新台阶

“能行吗？”“没问题！”

对话发生在5年前一天的凌晨两点钟。“我秒回客户。”新松移动机器人BG市场执行总监卢玉峰记忆犹新。

那是新松双车联动AGV（移动机器人）第一次尝试应用于重型卡车的整车装配生产线，也是国产移动机器人在这个领域从0到1的尝试。

国内新技术、新成果走向产业化，设计者面临着前所未有的挑战，而用户的决策人也需要承担巨大的压力。毕竟国际顶级厂家的项目经验确实比国内丰富。唯有在技术上大胆创新，高效地为客户定制合适的产品，才能赢得用户的认可，获得与国际优秀企业同台竞技的资格。

30年前，老一辈新松人也面临过同样的问题。彼时，科研人员临危受命，开创了国产移动机器人应用于乘用车底盘合装的先河，至今，新松机器人开发的双举升合装移动机器人，在国内汽车合装生产线上的市场占有率达80%以上，并供应20余个海外知名车企。

但对于重型卡车而言，对机器人的要求并不完全相同：更高的承重能力、举升能力、安全系数，让机器人的制造材料和机械机构设计均需推倒重来……

新松人接过了前辈手中的火炬。举升结构、控制单元、感知单元等技术上完全自主研发、自主可控，帮助行业实现了技术革新，让重工业向智能化、柔性化生产迈进。

据介绍，依靠核心技术、核心零部件、核心产品，新松机器人五大系列、上百种机器人产品具有完全自主知识产权，能够为全球3000多家跨国企业提供产业服务。

继续加大投入 把中国机器人做好做强

在沈阳新松机器人数千平方米的“数字化无人工厂”里，机器人制造机器人——这看似科幻的一幕正在上演：红色机械手臂规律地扭动着，黄色智能物流车安静地行驶，机器人正有条不紊地完成仓储、物流、装配、喷涂、检测等环节。随着智能制造大幅降低劳动强度，新松机器人放开手脚搞研发，叫响了智能制造的名声。

工业机械臂又被称为“工业手”，是机器人世界的大宗产品，也是用途最为广泛的机器人之一。在我国自主生产之前，相关产品完全依赖进口，价格极其昂贵。现在，新松“工业手”已实现焊接、搬运、装配、喷涂、研磨等全工艺环节覆盖，拥有300—500千克负载的40多种各型号产品。

8月18日，在北京世界机器人大会上，新松机器人专为工业清洁领域打造的“星卫来”机器人成为展会备受关注的“明星”产品之一。该产品基于新松自主研发的核心算法、核心零部件和工业级产品设计理念，能实现复杂环境下的车体控制、逻辑调度。

“星卫来”是机器人行业首创的“大规模集中调度+机器人智能控制”相结合的混合导航方式，这让“星卫来”拥有了“团队协作意识”和“自主分析能力”，在与车间内的工业机器人、移动机器人、智能生产线等形成无干扰混线工作模式的同时，还能自主规划作业路径，智能分析实时状况。

目前，新松机器人在汽车制造、新能源、基础建设、核工业、半导体、医药等多个领域，都推出了创新产品，其中厚板智能焊接系统批量应用于深中通道、葛洲坝集团水电工程等国家重点项目，打破国外在中厚板焊接领域的技术垄断；针对电池卷料加工过程中难以精准对接等行业痛点，创新开发锂电行业移动机器人产品矩阵，形成锂电行业生产物流全流程智能管控，广泛应用于我国锂电行业各头部企业……

自主创新，久久为功。“我见证了机器人产业的从无到有，把中国机器人做好、做强也是我们这一代人的使命与信念，未来我们将继续加大科技投入，加强人才培养，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中！”新松机器人自动化股份有限公司总裁张进说。

(责编：王震、陈键)

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