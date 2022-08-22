本报记者 周维海摄

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由我国科研人员自主研制的二代雪车以极高的颜值吸引了众多参观者的目光。二代雪车综合运用航天飞行器材料并集合了尖端技术，是我国首款国产双人雪车，其风阻系数较国际同类产品降低5%以上

◎本报记者 何 亮 刘 垠

可进行侦查、搜救等特种任务的昆虫级超微型扑翼飞行器和爬行机器人等先进技术成果；新冠病毒核酸检测移动实验室等抗疫“硬核力量”；可以复刻咖啡大师手艺的双臂拉花咖啡机器人，萃取、研磨、打奶泡、拉花，一分钟左右就可为你呈上一杯色香味俱佳的咖啡……

8月20日，在全国科技活动周主场活动暨北京科技周活动现场，高科技展品让人应接不暇。

今年，该活动首次“走”进北京城市副中心——通州区，重点展示科技战疫、科技冬奥、第二次青藏科考以及北京市科技创新成果。

接下来一周内，公众可在通州区绿心森林公园内体验一年一度的“科技盛宴”。

科技抗疫展现“硬核力量”

在科技抗疫展区，一款黄色的迷你新冠病毒核酸检测移动实验室吸引了参观者的目光。别看它个头不大，里面却大有乾坤：口腔咽拭子采样机器人、病毒快速灭活仪、全自动核酸分析仪、数据采集和分析软件及计算机，以及基于5G的检测结果直报系统等一应俱全。

“这款新冠病毒核酸检测移动实验室搭配全集成新冠病毒核酸检测芯片系统，可准确、简便、安全、快速地检测新冠病毒，实现‘样本进—结果出’的高灵敏度检测，45分钟可出报告。”北京博奥晶典生物技术有限公司工作人员李腾介绍，该移动实验室可瞬时到达各种极端现场，接通220伏（V）电压或启动车上自带的发电机即可开工，采样可通过口咽拭子采样机械臂和人工两种方式完成。该移动实验室已为2021年春节联欢晚会彩排现场等提供现场防疫支持，并已进入各级疾控系统、医院等多家单位。

除了核酸检测移动实验室，科技抗疫展区内的气溶胶新冠病毒监测系统也给出了最新“检测方案”。

“这款监测系统可实现气溶胶中新冠病毒核酸自动化、高灵敏快速检测，其灵敏度比常规qPCR方法高10倍。”北京梓晶生物科技有限公司工作人员马鹏飞介绍道，此前该系统分为气溶胶采样器、试剂盒、检测仪三部分，曾在2022年北京冬奥会和北京冬残奥会期间为17个场馆开展新冠病毒采样和检测工作，切实保障了室内空间的防疫预警。如今，该系统进行了一体化升级，将三个部分集合到一起，实现全程自动化操作，大大缩短了检测时间，提高了检测效率。

在新冠病毒检测设备旁，是新冠病毒疫苗展区。这个展区不大，却“挤”满了大大小小的瓶子，里面装着的疫苗筑起了守护人民生命健康的新“长城”。在这里，中国国家队疫苗“集结亮相”，有中国生物技术股份有限公司新冠病毒灭活疫苗（原型株、奥密克戎变异株）、北京科兴中维生物技术有限公司新冠病毒灭活疫苗（原型株、奥密克戎变异株）、军事科学院军事医学研究院重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）、中国科学院微生物研究所重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）。

冬奥科技成果集中亮相

在科技冬奥展区，从办赛、参赛、观赛，到安全保障、综合示范，支撑2022年北京冬奥会成功筹办、举办的科技成果集中亮相。

今年2月2日，北京冬奥会火炬接力燃情开启，集科技与“美貌”于一身的“飞扬”火炬在北京、延庆、张家口接力传递。中空开放的形态、纯氢燃烧零碳排放、内外飘带缠绕、碳纤维材料首次应用……这些独特的科技气质让公众对“飞扬”火炬充满好奇。

在该展区内，2022年北京冬奥会、冬残奥会火炬系列、奖牌系列、吉祥物系列展品集中展出，参观者不仅可以近距离观赏冬奥火炬实物，看到奥运史上首次进行水下火炬对接的水陆两栖机器人和水下变结构机器人模型，还能一睹冬奥会赛场上导盲六足机器人的风采。中国科学院沈阳自动化研究所工作人员孙宏林告诉记者，冬奥会后水下机器人不断开拓新的应用场景，目前已经在300米深的海域服务油气田的勘探、开采。

“用最简单的词语形容这套服装的特点，就是‘快、护、美、暖’。”在冬季运动与训练比赛高性能服装展区，国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项相关项目工作人员告诉记者，北京冬奥会上中国短道速滑队、中国花样滑冰队的“战袍”悉数亮相。科研团队通过跨学科建成集材料选型、功能设计、样衣制作、功效分析于一体的产学研平台，为9支国家运动队研发训练比赛服，助力中国体育代表团在2022年北京冬奥会夺得5块金牌。

从轻量化定制运动头盔，到可穿戴冰刀冰面摩擦力测量装置，再到冬季减阻VR虚拟训练系统，服务运动员参赛的科技装备在科技冬奥展区全面展示。特别值得一提的是，由我国科研人员自主研制的二代雪车以极高的颜值吸引了众多参观者的目光。二代雪车综合运用航天飞行器材料并集合了尖端技术，是我国首款国产双人雪车，其风阻系数较国际同类产品降低5%以上，满足了国家雪车队对装备低风阻、高可靠性和个性化定制的需求。

惠民科技走进大众生活

绿色环保展，历来是公众关注的焦点，今年也不例外。“绿色之城”展区集中展示了北京园林绿化科技创新成果，以及林地绿地在增汇、减排、适应等方面的新技术、新模式、新产品。

这里既有竹子制作的生活用品，也有现场展出的氢燃料电池发动机。“我们自主研发的G20+氢燃料电池发动机，采用交流阻抗、综合热管理等自主集成技术，在低温冷启动、低温储存、动态响应等方面性能优异。”北京亿华通科技股份有限公司工作人员介绍道，这款额定功率240千瓦（kW）的产品，实现了氢燃料电池发动机氢、空、水、热、电等内部系统高效协同控制，具有高功率、高响应、高集成等特点，目前已通过中国汽研汽车检验中心（武汉）有限公司和国家新能源汽车质量检验检测中心的检测。

在消防科技展区，一只机器狗身姿敏捷，只见它在模拟的废墟上轻松攀爬、跨越，吸引了小朋友的围观。

“这只机器狗防水防爆，最大站立负重可达104千克，当遇到地震、火灾等灾难性事件时，可协助消防员执行搜救与救援任务……”展区的小参观者们边听消防科技展区工作人员的介绍，边瞪大眼睛、探下身子，想对这只“小身躯、大能量”的机器狗一探究竟。也正是在一次次与高科技的亲密互动中，科学的种子在孩子们心中生根、发芽。

据介绍，本届全国科技周活动期间，北京市科普联席会各成员单位、各区、在京创新主体和科普基地等，将同时开展各具特色、内容丰富的活动。科技部还将举办科研机构向公众开放、全国科普讲解大赛、科普援藏等示范活动，为公众了解、体验、分享科技创新成果提供多姿多彩的舞台。

(责编：王震、陈键)

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