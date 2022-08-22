王丰 印朋

新华社讯 （记者王丰 印朋）2021年，我国规模以上电子信息制造业营业收入突破14万亿元。这是记者8月16日从深圳举行的第十届中国电子信息博览会上获悉的。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康在博览会开幕论坛上介绍，2021年，我国规模以上电子信息制造业营业收入同比增长14.7%，占整个工业的营业收入比重达到11%，已经连续9年保持工业第一大行业的地位。

今年上半年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，高于规上工业增加值增速6.8个百分点，为保持经济运行在合理区间提供了有力支撑。

记者从博览会上获悉，当前，我国集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域技术创新密集涌现，超高清视频、虚拟显示、先进计算等领域发展的步伐进一步加快，信息技术与实体经济的融合日益深入，持续赋能经济社会的智能化转型。

第十届中国电子信息博览会于8月16日至18日在深圳举行，本届博览会以“奋进十载 智创未来”为主题，设立了CITE主题馆、新型显示及应用馆、元宇宙及虚拟现实技术专馆、智电生活馆、电子数字生活馆、大数据云计算馆、新一代信息通信产业集群馆、智能驾驶及汽车技术馆、基础电子馆等九大展馆20大专业展区，1400余家企业参展，万余件新产品、新技术及新服务在展会上亮相。

博览会期间，还同步举办“5G+行业应用”“数字生活”“信息技术应用”“大数据应用”“超高清显示技术”“集成电路”六大专业板块垂直领域论坛，以及多场新一代信息技术产业行业活动。

(责编：王震、陈键)

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